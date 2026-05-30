Oscar Isaac a confirmat prezența în sezonul doi al antologiei „Beef” de pe Netflix, alături de o distribuție impresionantă care îi include pe Carey Mulligan, Charles Melton și Cailee Spaeny. Actorul a recunoscut că decizia de a se alătura acestui proiect a fost luată dintr-un motiv extrem de specific, legat de o scenă din primul sezon care l-a marcat profund.

Recomandări Sigourney Weaver și Jason Isaacs se alătură serialului Tomb Raider

Știi momentele acelea rare în care ai în sfârșit puțin timp doar pentru tine, casa e liniștită și vrei pur și simplu să te pierzi într-un serial bun care să nu fie nici prea siropos, dar nici extrem de greoi? „Beef” a fost exact acea supapă de evadare pentru multe dintre noi. Iar acum, aducerea unui actor de calibrul lui Isaac ne promite o nouă porție de dramă amestecată cu umor negru, fix ce trebuie pentru serile în care vrem să uităm de stresul de peste zi.

Primul sezon creat de Lee Sung Jin a urmărit o ceartă banală în trafic care s-a transformat rapid într-un război total între personajele jucate de Ali Wong și Steven Yeun. A fost o explorare genială a furiei reprimate pe care o recunoaștem, cam toate în perioadele de oboseală cronică.

Scena care a schimbat totul

Cum scrie Theblast într-un material publicat recent, decizia actorului nu a venit deloc ușor. Isaac a fost convins definitiv abia după ce a urmărit o scenă anume din episodul trei al primului sezon, intitulat „I Am Inhabited by a Cry”.

„Îmi amintesc că eram cu adevărat intrigat de primele câteva episoade. Dar a fost episodul 3, când personajul lui Steven Yeun merge la biserică, și începe cântatul, și el începe să plângă în hohote. A fost atât de emoționant și atât de hilar în același timp.” – Oscar Isaac, Actor

Iar fix acel echilibru fin l-a atras. Isaac a lăudat capacitatea creatorului de a naviga între penibilul situației și compasiunea reală pentru personaj. Să fim serioase, nu e deloc ușor să prinzi nuanța asta pe ecran fără să pară forțat.

Recomandări Cum arata Harper Beckham la 14 ani. Detaliul care a atras atentia tuturor pe internet

Un nou cuplu și noi tensiuni

În noul sezon, dinamica se schimbă complet. Isaac joacă rolul lui Joshua Martin, managerul unui country club. El și soția sa, interpretată de Carey Mulligan, sunt surprinși în mijlocul unei certuri intense de către un cuplu mai tânăr.

Recomandări Fiica lui Kelly Ripa, Lola, a deschis sezonul estival cu fotografii de plajă pe internet. Tânăra a fost surprinsă la soare, în costum de baie.

Pentru a intră în personaj, actorul a povestit că a avut sesiuni lungi de discuții cu showrunner-ul. A fost ca un fel de terapie în doi, unde au explorat teme care se legau chiar și vag de scenariu. Asta i-a dat senzația unei investigații reale asupra naturii umane, nu doar o simplă bifare a unor replici pe un platou de filmare.

Ce mai poți vedea cu el anul acesta

Dar asta nu e tot ce pregătește actorul. Pe 24 iunie, Netflix va lansa în streaming epopeea istorică „În The Hand of Dante”, după o scurtă rulare în cinematografe. Aici, Isaac are o sarcină dublă. Joacă atât rolul unui autor din secolul 21 pe nume Nick Tosches, cât și pe cel al lui Dante Alighieri din secolul 14. Distribuția e plină de nume uriașe, de la Gal Gadot la Jason Momoa și Al Pacino.

Și pentru că portofoliul lui e în plină expansiune, compania sa de producție dezvoltă și un serial despre cazinouri intitulat „The Roman”. Va juca rolul lui Robert „Bobby Red” Redman, președintele unui hotel-cazinou de top, având-o alături pe Betty Gilpin în rolul soției sale, o avocată strălucită și extrem de bine conectată.

Proiectul „The Roman” nu are încă o dată oficială de lansare, iar filmările pentru noul sezon din „Beef” abia capătă contur. Până când vom afla exact când ne vom putea așeza pe canapea pentru noile episoade de dramă psihologică, rămâne să ne trecem în calendar lansarea din luna iunie a filmului său istoric.