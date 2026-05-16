Actrița Vivica A. Fox demonstrează că trecerea timpului nu este un inamic, ci o șansă perfectă pentru reinventare. La 61 de ani, vedeta apare complet de nerecunoscut în noul thriller de răzbunare „Is God Is”, unde joacă rolul lui Ruby, o mamă cu cicatrici grave în urma unui incendiu. Iar fanii au fost de-a dreptul uimiți când au văzut primele imagini.

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să lași deoparte imaginea perfectă pe care te străduiești să o menții zi de zi? Aici nu e vorba doar despre un machiaj de film reușit. Este povestea unei femei care refuză să fie pusă într-o singură cutie și care alege să iasă din zona de confort, amintindu-ne tuturor că niciodată nu e prea târziu să ne schimbăm traiectoria și să explorăm noi capitole.

Curajul de a renunța la perfecțiune

Transformarea fizică pentru acest rol a fost una extremă. Pentru a deveni Ruby, femeia care supraviețuiește unui incendiu devastator provocat de soțul ei înstrăinat, actrița a petrecut ore întregi în scaunul de machiaj. Și să fim serioase, nu e ușor să renunți la acea aură impecabilă de divă cu care ne-a obișnuit.

„Când am făcut filmul «Why Do Fools Fall în Love», am [îmbătrânit] de la 16 la 60 de ani. Dar nu jucasem niciodată un personaj rănit sau cu arsuri grave așa cum a fost Ruby. Asta a însemnat mâinile, gâtul, fața… Patru ore de proteze.” – Vivica A. Fox, Actriță

Dar știi ce e cu adevărat revigorant? Faptul că s-a bucurat enorm de reacția publicului. Când trailerul a devenit viral, oamenii pur și simplu nu erau obișnuiți să o vadă așa. Într-un interviu recent, așa cum semnalează Theblast într-un material detaliat despre cariera ei, vedeta a recunoscut că iubește să surprindă și să se provoace pe ea însăși. Fanii se întrebau neîncrezători dacă pe ecran este cu adevărat ea.

O lecție despre ritmul vieții și succes

Dincolo de ecrane, Vivica aduce în discuție un subiect care ne cam dă bătăi de cap tuturor. ritmul nebun în care trăim. După mai bine de trei decenii în industrie, amintindu-și de iconicul film „Set It Off” din 1996, unde a jucat alături de Queen Latifah, Kimberly Elise și Jada Pinkett Smith, actrița a învățat pe propria piele că viața nu înseamnă să alergi fără oprire.

„Principalul lucru pentru mine este că acum mi-am luat timp să miros trandafirii.” – Vivica A. Fox, Actriță

Recunoaște sincer că la un moment dat a fost prinsă pe acea „bandă de alergare a succesului”. Sincer, de câte ori nu am simțit și noi fix același lucru jonglând cu task-urile zilnice? Mesajul ei pentru tinerii actori, obsedați de faima pe rețelele sociale, este unul extrem de tăios. Astăzi, mulți pot ajunge celebri doar dintr-un „swipe” pe telefon. Numai că lucrurile stau puțin diferit în viața reală, unde trebuie să construiești o carieră pas cu pas, nu doar un moment efemer de glorie. Dincolo de actorie, ea a făcut pasul și în spatele camerei, devenind producător, o tranziție care i-a cerut să își înțeleagă mult mai bine propriul brand.

Puterea de a da mai departe

Iar evoluția ei continuă frumos. Ceva ce ne place mult la atitudinea ei este felul în care alege să se raporteze la femeile din jurul ei. Actrița a povestit cum legendara Pam Grier a inspirat-o profund, influențând chiar și numele companiei sale de producție, Foxy Brown Productions.

„Ea mi-a spus: «Vivica, așa ar trebui să fiu și te provoc să faci la fel».” – Vivica A. Fox, Actriță

Astăzi, ea face exact asta. Oferă sprijin tinerelor talente, convinsă fiind că un mediu de lucru fericit este și unul productiv. se bucură enorm să vadă că Hollywood-ul îmbrățișează în sfârșit poveștile femeilor de culoare. Poveștile lor sunt acum finanțate și jucate de actrițe uimitoare, o schimbare uriașă față de deceniile trecute.

Noul ei film urmează să ajungă în curând în fața publicului larg, iar reacția criticilor la această versiune complet diferită a actriței va fi testul suprem. Până la primele cifre de box office, fanii așteaptă să vadă dacă acest rol atipic îi va aduce recunoașterea mult visată în viitorul sezon al premiilor cinematografice.