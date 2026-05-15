„Is God Is”, piesa epică a scriitoarei Aleshea Harris, care explorează trauma familială și răzbunarea, a fost adaptată într-un film ce promite să captiveze publicul. Harris, finalistă la Premiul Pulitzer, a ales să adapteze și să regizeze ea însăși această poveste despre forța feminină, iar pelicula va fi lansată pe 15 mai.

De ce contează asta pentru noi? Pentru că acest film nu este doar o altă adaptare, ci o explorare profundă a unor teme universale: trauma generațională, relațiile de familie complicate și prețul răzbunării, toate filtrate printr-o lentilă feminină puternică. Este o poveste care te va face să te gândești la propriile relații și la alegerile pe care le facem în fața suferinței.

De la scenă la ecranul mare

Piesa „Is God Is” a avut premiera off-Broadway în 2018, bucurându-se de aprecieri critice și multiple prelungiri ale reprezentațiilor. Aleshea Harris a plănuit dintotdeauna să o transforme într-un scenariu, dar a preluat și rolul de regizor la insistențele prietenilor și colegilor. „A fost un botez de foc”, povestește Harris despre experiența de a scrie și regiza adaptarea cinematografică, ce începe și se termină cu incendii.

„Ca dramaturg, am idei foarte puternice, probabil spre frustrarea unora dintre regizorii cu care am lucrat, despre cum ar trebui să fie interpretate lucrurile. Este cu adevărat datorită femeilor din jurul meu, care au crezut în mine, că am reușit să fac asta. Până când am prezentat proiectul studioului, era un fel de pachet complet.” – Aleshea Harris, scriitoare și regizoare

Această susținere feminină din culise se reflectă și pe ecran, unde povestea se concentrează pe două surori gemene, Racine (Kara Young) și Anaia (Mallori Johnson), marcate fizic și mental de un atac brutal al tatălui lor. Ele primesc o invitație neașteptată de la mama lor, Vivica A. Fox, care le cere pe patul de moarte: „Faceți-l pe tatăl vostru mort. Chiar mort.”

Trauma generațională și căutarea identității

Această cerere bruscă aduce în prim-plan o traumă generațională. Surorile, crescute în plasament, credeau că nu au părinți. Numai că mama lor, Ruby (sau „Dumnezeu”, cum o numește Racine), le-a protejat de tatăl care o stropise cu alcool și-i dăduse foc. Cicatricile fetelor proveneau din încercarea de a stinge flăcările. Cererea mamei de pe patul de moarte le propulsează într-o călătorie epică, în care se confruntă cu diverse forme de patriarhat. „Asta e o chestie de destin”, îi spune Racine Anei.

În timpul scrierii, Harris știa că surorile trebuiau să fie gemene. „Există o dramă inerentă, cred, cu gemenii… Există și ceva mitic la gemeni. Se simt un fel de magici și neobișnuiți.” În lungă lor călătorie spre Sud, cu mașina, apoi cu autobuzul, apoi o plimbare foarte lungă, fisurile din relația surorilor încep să apară. Două jumătăți codependente, ele încep să se afirme ca indivizi pe drum, o idee pe care Harris a explorat-o cu plăcere vizual. Aici, Vogue subliniază modul în care regizoarea a aprofundat personajele. Harris a descoperit în timpul adaptării că secretele trebuiau să iasă la iveală.

„Ceea ce am descoperit cu adevărat în film, pentru Anaia, este observația și postura ei față de sora ei, și trăirea vieții ei în reacție, nu doar la cicatricile de pe față, ci și la cine este sora ei, și viceversa cu Racine. Am înțeles modul în care ea s-a poziționat pe baza poziției surorii sale în lume.” – Aleshea Harris

Oglinzile pe care surorile și le țineau una alteia se sparg, mai ales când Racine își descoperă apetitul pentru violență. Acțiunile care pentru ea par justificate încep să o tulbure și apoi să o alieneze pe sora ei. „M-am gândit la durerea lui Racine, cum se gândește că Anaia se întoarce împotriva ei, într-un fel”, spune Harris. „Dar acel moment, gândindu-mă la cum călătoresc și unde merg, la durerea ei: ‘De ce nu înțelegi că fac asta pentru că ni s-a făcut un lucru teribil? Nu sunt monstrul.’ Ea spune literalmente: ‘Mă privești ca și cum aș fi monstrul’… Nu mă gândisem atât de mult la ce ar însemna pentru ea să aibă singura persoană, singurul ei aliat, să se întoarcă împotriva ei.”

Costul răzbunării și forța feminină

Cultura s-a schimbat puțin de când „Is God Is” a fost jucată pe scenă. În era „manosphere”, abordarea violenței împotriva femeilor, și a misoginoirului în special, este mai actuală ca niciodată. „În feed-ul meu, au fost multe despre actele de femicid, în special împotriva femeilor de culoare”, spune Harris, „pentru că este încă un pic tabu să denunți violența împotriva femeilor de culoare, perpetrată de bărbați de culoare. Aceasta este o conversație foarte dificilă pe care oamenii vor să o aibă pentru binele întregii comunități și pentru dragostea tuturor persoanelor de culoare.”

Și totuși, Harris merge mai departe: „Știu modurile în care suntem patologizate și știu că durerea noastră pur și simplu nu este luată în serios în cultură. Acest lucru provine din cunoașterea intimă a ei și din sentimentul că oamenii nu vor furia. Este clișeul femeii de culoare furioase, dar oamenii nu sunt cu adevărat interesați de unde provine acea furie, și apoi există noua traumă de a avea un lucru oribil să se întâmple și de a fi respinsă de oameni. Și acest lucru se aplică tuturor femeilor de pe glob în atât de multe spații diferite. Este ca și cum am avea un semn pe cap când ne naștem.”

Racine și Anaia poartă acel semn ca supraviețuitoare, nu victime, și supraviețuitoare cu ocazia de a pune capăt violenței tatălui lor pentru totdeauna. Dar la fel de important pentru Harris a fost explorarea prețului ridicat al răzbunării. „De fapt, nu sunt o susținătoare a răzbunării”, spune ea, citând femei din familia ei care au vrut să răzbune actele teribile ale bărbaților, dar au ales în schimb să exercite o reținere pe care Harris a găsit-o „inspiratoare”.

Ce urmează după o traumă atât de profundă? Cum te vindeci fără să te transformi tu însăți într-un monstru? „Ceea ce mă interesează să explorez, pe lângă răzbunare, este care este costul pentru persoană care vrea să provoace acel haos”, continuă Harris. „Dacă ai fost deja rănită, o parte din ceea ce mă interesează, mai ales pentru mine personal, este cum porți acea rană și mergi mai departe? Cum nu o lași să te oprească să-ți atingi visul și să ai bucurie în viața ta?” Este o întrebare puternică, și una pe care multe dintre noi ne-o punem în fața provocărilor vieții.