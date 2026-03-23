Piața băuturilor funcționale pentru sănătate a explodat, ajungând la o valoare amețitoare de 2,4 miliarde de lire sterline, în timp ce Generația Z, și nu numai, caută noi metode pentru a-și îmbunătăți starea de bine. Cel mai recent trend care face valuri este cel al băuturilor antiinflamatorii. Sucul de cireșe amare, ceaiul verde și amestecurile cu turmeric sunt peste tot, dar, la o privire mai atentă, vedem o reinterpretare a unor băuturi pe care le savurăm de secole.

Ce sunt, de fapt, aceste băuturi?

La prima vedere, termenul poate părea complicat. Numai că lucrurile sunt destul de simple. „‘Băuturile antiinflamatorii’ sunt băuturi care conțin ingrediente despre care se crede că ajută la reducerea inflamației de grad scăzut din organism”, explică dieteticianul specializat Nichola Ludlam-Raine. „Ele includ de obicei compuși precum polifenoli, antioxidanți, vitamine și grăsimi omega-3. Exemple comune includ ceaiul verde, băuturile cu turmeric sau ghimbir, smoothie-urile cu fructe de pădure și băuturile care conțin ingrediente precum matcha, cacao sau cireșe amare.”

Chiar dacă nu te-ai gândit la ele în mod specific ca fiind antiinflamatorii, probabil le-ai văzut sub formă de shot-uri cu turmeric, sucuri verzi, matcha latte sau tonice cu ghimbir. Nutriționista Karen Preece Smith subliniază că „deși termenul sună la modă, majoritatea acestor băuturi pur și simplu concentrează alimente care sunt deja cunoscute pentru a conține compuși vegetali benefici”.

Beneficii reale sau marketing inteligent?

V-ați gândit vreodată ce se ascunde în spatele acestor ambalaje atrăgătoare? E drept că promisiunile sunt mari. „Inflamația cronică a fost legată de un risc crescut de afecțiuni medicale precum bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2, cancerul, Alzheimer și alte boli”, explică nutriționista Amie Parry-Jones. „Consumând o dietă bogată în alimente vegetale care conțin o varietate de antioxidanți – gândiți-vă la toate culorile curcubeului – putem ajuta la reducerea inflamației și, asa ca, la scăderea riscului de a dezvolta aceste boli.”

Iar beneficiile pretinse sunt destul de variate, spune Dr. Suzanne Wylie, medic generalist. „Beneficiile raportate ale băuturilor antiinflamatorii sunt destul de largi, variind de la ameliorarea rigidității articulare sau a durerilor musculare ușoare la susținerea sănătății cardiovasculare și potențial îmbunătățirea funcției metabolice.”

Dar, stai puțin, cum vine asta? „Unele persoane susțin, si, că ajută la digestie, dispoziție și funcția imunitară, deși dovezile variază. În practică, efectele sunt de obicei subtile; consumul acestor băuturi nu va înlocui medicamentele sau un stil de viață sănătos, dar le poate completa”, adaugă Dr. Wylie. Potrivit ei, „dincolo de inflamație, aceste băuturi aduc adesea și alte beneficii, precum hidratarea, furnizarea de antioxidanți și simpla înlocuire a opțiunilor mai puțin sănătoase, cum ar fi băuturile răcoritoare cu zahăr. Per total, deși nu sunt un leac miraculos, încorporarea lor conștientă poate fi o modalitate blândă și plăcută de a susține starea generală de bine.”

Cum funcționează pe bune

Acum, să trecem la partea științifică. „Anumite vitamine, minerale și fitochimicale (compuși vegetali) au efecte antioxidante în organism atunci când le consumăm, fie din alimente, fie din băuturi”, ne lămurește Dr. Wylie. „Antioxidanții protejează împotriva deteriorării celulelor și a ADN-ului cauzate de stresul oxidativ, ceea ce ajută la reducerea inflamației.”

Medicul oferă și câteva exemple concrete. „Ceaiul verde, de exemplu, conține un polifenol numit EGCG, care este un antioxidant puternic, iar consumul regulat a fost asociat cu rate mai scăzute ale diverselor boli și cu o sănătate metabolică îmbunătățită. Sucul de cireșe amare este consumat pentru recuperarea după efort, dar se crede că ajută și în cazul gutei, durerilor articulare și artritei datorită conținutului ridicat de polifenoli, în special antocianine, care au proprietăți antioxidante.”

Cele mai bune opțiuni recomandate de experți

Dacă vrei să încerci, terapeuta în nutriție Farzanah Nasser are câteva recomandări clare:

Ceai verde și matcha: Conțin EGCG, un polifenol puternic care reduce markerii inflamatori.

Conțin EGCG, un polifenol puternic care reduce markerii inflamatori. Latte cu turmeric: Conține curcumină, care poate inhiba până la 50 de căi inflamatorii.

Conține curcumină, care poate inhiba până la 50 de căi inflamatorii. Ghimbir: Conține gingeroli, compuși activi care reduc citokinele inflamatorii și susțin digestia.

Conține gingeroli, compuși activi care reduc citokinele inflamatorii și susțin digestia. Fructe de pădure: Bogate în antocianine, polifenoli antiinflamatori puternici.

Bogate în antocianine, polifenoli antiinflamatori puternici. Cireșe amare: Conțin antocianine și melatonină, ajutând la recuperarea după efort și la îmbunătățirea somnului.

Conțin antocianine și melatonină, ajutând la recuperarea după efort și la îmbunătățirea somnului. Cacao: Bogată în flavanoli, care îmbunătățesc funcția vasculară.

Bogată în flavanoli, care îmbunătățesc funcția vasculară. Cicoare: Conține o fibră care hrănește microbii intestinali.

Conține o fibră care hrănește microbii intestinali. Băuturi din plante: Ceaiul de mușețel, hibiscus și tulsi conțin flavonoide și compuși fenolici.

Să fim serioși, aceste băuturi nu sunt o soluție magică. Dieteticianul Nichola Ludlam-Raine avertizează: „Băuturile antiinflamatorii pot fi utile pentru persoanele care doresc să-și crească aportul de compuși vegetali, dar nu sunt ceva de care ‘avem’ strict nevoie. Puteți obține aceiași nutrienți din alimente integrale, cum ar fi fructele, legumele, nucile, semințele, ierburile și condimentele.”

De fapt, imaginea de ansamblu contează mai mult.

„Concentrarea pe un model alimentar general, cum ar fi o dietă în stil mediteranean bogată în plante, ulei de măsline, cereale integrale și pește, este mult mai importantă pentru gestionarea inflamației decât bazarea pe băuturi specifice”, completează Ludlam-Raine. Karen Preece Smith adaugă și un avertisment final: „Nu sunt un glonț magic. Băuturile antiinflamatorii pot completa un stil de viață sănătos, dar nu pot compensa un somn prost, stresul cronic sau o dietă foarte procesată… În cele din urmă, atenție la zahăr. Unele sucuri și smoothie-uri comerciale promovate ca fiind antiinflamatorii pot fi surprinzător de bogate în zahăr.”