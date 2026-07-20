A patra colaborare a Shakirei cu Cupa Mondială a avut o semnătură românească. Rafaela Pestrițu este designerul. Ea este originară din Slatina. S-a ținut pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, în timpul meciului dintre Spania și Argentina.

Rafaela Pestrițu a intrat pe una dintre cele mai vizibile scene din lume. Ea a semnat aspectul vestimentar al Shakirei. Și designul pentru dansatorii care au urcat alături de ea. Pentru un designer, acest lucru mărește imediat miza. Numele său ajunge alături de un superstar global. Și de un eveniment urmărit la cel mai înalt nivel.

Presiunea muncii. Directive la ora 5 dimineața

Ritmul de lucru a fost pe măsura scenei. Designerul a rezumat colaborarea într-o frază foarte clară.

„Primeam directive și la ora 5 dimineața.”

Detaliul descrie bine presiunea din culise. Reacții rapide. Program imprevizibil. Multă adaptare din mers. Un astfel de proiect nu lasă loc pentru un program comod sau pentru răgaz între decizii.

Pe lista clientelor Rafaelei Pestrițu se află și alte nume mari din muzică. Printre ele sunt Christina Aguilera, Kylie Minogue și Charli XCX, cum relatează Viva. Apariția de la finala FIFA 2026 aduce o validare în plus pentru un nume românesc care lucrează deja în zona premium a modei internaționale.

Contextul Shakirei contează aici. Prezența ei la Cupa Mondială din 2026 nu a fost o apariție izolată. A marcat a patra colaborare a artistei cu acest eveniment. În același timp, momentul a venit într-o perioadă în care cântăreața și-a legat proiectele de ideea de vindecare și reinventare personală după despărțirea de Gerard Pique.

Ce poți învăța din povestea Rafaelei Pestrițu

Povestea conține un detaliu util și pentru tine. Mai ales dacă lucrezi într-un domeniu creativ. Sau într-un job cu multe livrabile. Proiectele mari aduc vizibilitate. Dar și disponibilitate aproape continuă. Aduc schimbări rapide și așteptarea să ții ritmul.

Aici, referința concretă este ora 5 dimineața. Nu ca o performanță, ci ca un indicator clar al presiunii. Când vezi un rezultat mare pe scenă, merită să ții minte și această parte. Succesul implică, uneori, un program care se adaptează complet nevoilor clientului.

Pentru Rafaela Pestrițu, colaborarea de la 19 iulie 2026 înseamnă un credit profesional important. Numele ei este legat oficial de ținutele purtate de Shakira și dansatorii săi la finala Cupei Mondiale FIFA 2026.