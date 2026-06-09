Săptămâna aceasta se împlinesc fix 50 de ani de când Prințesa Anne a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Contul oficial de Instagram al familiei regale a scos de la naftalină o fotografie rară cu tânăra de doar 25 de ani, zâmbind peste umăr, cu părul prins într-o eșarfă de mătase cu imprimeu specific anilor ’70.

Dincolo de aerul retro incredibil de șic, imaginea ne amintește de o lecție importantă. Ne arată o tânără femeie care a avut curajul să își urmeze pasiunea până la cel mai înalt nivel competitiv, chiar și sub presiunea uriașă a vieții publice. Iar asta, să fim sincere, ne dă de gândit tuturor celor care uneori ne lăsăm visurile pe planul doi din cauza programului aglomerat.

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Un sprijin de familie necondiționat

Pasiunea ei nu a apărut din senin. Înainte de a ajunge la Olimpiadă, prințesa era deja o sportivă extrem de respectată, având în palmares o medalie de aur obținută în 1971 și două de argint în 1975 la Campionatele Europene de Echitație.

Și totuși, momentul de la Montreal a fost special. Într-un articol aniversar publicat recent de Hellomagazine, aflăm că întreaga ei familie a fost acolo pentru ea. Părinții ei, regretata Regină Elisabeta a II-a și Ducele de Edinburgh, împreună cu frații ei, Prințul Charles, Prințul Andrew și Prințul Edward, au zburat în Canada doar ca să o încurajeze de pe margine. Ea a concurat chiar pe calul mamei sale, Goodwill.

Reacțiile publicului la fotografia de arhivă nu au întârziat să apară.

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Fanii au umplut rapid secțiunea de comentarii cu aprecieri, numind-o un adevărat simbol de eleganță și determinare.

„O Prințesă, o Olimpică. Este un asemenea icon.” – Comentariu fan, Instagram

O moștenire transmisă de la mamă la fiică

Spiritul competitiv nu s-a oprit la ea. Fostul ei soț, Căpitanul Mark Phillips, a câștigat aurul olimpic în 1972 la München și argintul în 1988 la Seul. Dar partea cu adevărat frumoasă abia acum urmează.

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Cei doi au transmis această dragoste pentru echitație fiicei lor, Zara Tindall. Aceasta a continuat tradiția și a concurat la Olimpiada de la Londra din 2012, unde a câștigat o medalie de argint cu echipa britanică. Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât medalia i-a fost înmânată chiar de mama ei, în fața unei audiențe din care făceau parte Prințul William, Kate, Prințul Harry, alături de prințesele Beatrice și Eugenie.

Reflectând la cariera ei, Prințesa Anne a transmis un mesaj plin de empatie către Team GB înainte de Olimpiada din 2020, amintindu-și de propria experiență.

„Îmi amintesc din propria mea călătorie olimpică anticiparea și entuziasmul de a păși pe scena olimpică. Dar și concentrarea absolută pe ceea ce trebuie să faci. Savurați momentul și, mai presus de toate, bucurați-vă de el.” – Prințesa Anne, Fostă sportivă olimpică

Pasiunea se moștenește.

Dacă și generația nepoților va duce mai departe această tradiție ecvestră la nivel olimpic. Până atunci, fotografia de arhivă rămâne o dovadă clară că dedicarea pentru un vis personal nu se demodează niciodată, indiferent de titlul pe care îl porți.