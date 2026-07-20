Colbo era, până acum, un nume legat de garderoba masculină relaxată.

Clientele brandului primesc acum o ofertă directă, iar extinderea nu este întâmplătoare. Decizia a venit parțial în urma cererii din partea clientelor asiatice, un semn că estetica lejeră, cu accent pe materiale și purtare ușoară, a depășit deja granița dressingului masculin.

Colbo: de la magazin la spațiu multidisciplinar

Colbo se încadrează exact în mișcarea modei de la trend la stil de viață. Flagship-ul deschis acum cinci ani în New York nu funcționează doar ca magazin, ci ca spațiu multidisciplinar cu retail multibrand și cafenea. Acum șase luni, s-a extins cu un bar de vinuri concentrat pe evenimente. Ideea este să pătrundeți într-un loc unde hainele se împletesc cu ospitalitatea, designul și comunitatea, nu doar să cumpărați o piesă.

Tal Silberstein, cofondator și designer, a explicat pentru WWD că acesta este modelul pe care brandul încearcă să-l dezvolte. După cum relatează Wwd, el vede Colbo ca un spațiu de lifestyle, nu un simplu raft cu produse.

„Încercăm să construim acest stil de viață în spațiu. [Este] o cultură orientată spre ospitalitate și evenimente, și un fel de efort colaborativ.” -55% Pantofi eleganti IMAGE visinii, 4F5671, din piele naturala lacuita Cumpără acum

Extinderea internațională urmează aceeași direcție. În iunie, Colbo a deschis primul shop-in-shop din Japonia, la Estnation în Tokyo. Pentru această deschidere, brandul a lansat împreună cu retailerul o capsulă exclusivă realizată din materiale italiene deadstock, adică resturi de stocuri. Un detaliu important: această capsulă marchează și prima folosire a culorii negre de către brand.

Acest aspect contează mai ales dacă vă atrag piesele bine făcute, dar evitați senzația rigidă de haină „frumoasă, dar greu de purtat”. Colbo realizează țesăturile la comandă în Italia, iar producția se face în ateliere mici din Europa. Astfel, limitează supraproducția și susține o formulă de lucru mai atentă.

Confort de la prima purtare: noua colaborare cu Sperry

Tot pe 10 iulie a fost lansată a treia iterație a colaborării cu Sperry: un pantof de vară tip boat shoe, realizat din 100% iută personalizată și in prespălat italian. Piesa a fost gândită să fie ușor de împachetat în călătorii și să se simtă relaxată încă din prima zi, o caracteristică ce se aliniază perfect cu felul în care brandul își descrie hainele.

„Îmi place să fac lucruri care se simt lejere și familiare de la prima purtare.”

Despre pantofii din colaborarea cu Sperry, Tal Silberstein a detaliat ideea.

„Cum fac acești pantofi Sperry mai puțin preppy și mai ușor de purtat? Când îi încalți, nu ar trebui să simți că porți un pantof nou.”

Pentru clienții din Europa, inclusiv din România, aspectul practic este altul: brandul își întărește acum prezența în Asia și SUA. Următoarele oportunități de retail sunt căutate în următorii doi ani, cu L.A. pe lista de dorințe. Un spațiu la Paris este estimat abia peste câțiva ani. Asta înseamnă că expansiunea europeană fizică nu se mișcă, deocamdată, în același ritm cu cea din Japonia.

Tal Silberstein a spus că se gândește la felul în care aceeași viziune se poate adapta de la un oraș la altul. Pentru un eventual spațiu la Paris, a oferit chiar și un indiciu de atmosferă: „Probabil fără vin. Trebuie să te așezi și să deblochezi ceea ce este necesar, poate un martini bar.”

Concret, ceea ce se schimbă de acum este că femeile care urmăresc croieli relaxate, materiale italiene și piese gândite să fie purtate firesc au încă un nume de ținut pe radar. Chiar dacă prețurile noii colecții pentru femei nu au fost comunicate, iar deschiderea unui punct de vânzare european mai accesibil rămâne pentru mai târziu.