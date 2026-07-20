O trenă modestă, un spate decupat și nuanța perfectă de dantelă vintage. Două ceremonii, o singură semnătură stilistică.

Ceremonia legală privată a avut loc în Sydney, Australia, fiind urmată pe 18 iulie de o petrecere de nuntă la țară, în Anglia. Alesul este Chris Dingwall, un model australian și regizor cu care a început să iasă în 2023, după ce s-au cunoscut pe aplicația de dating pe bază de abonament Raya.

Prima rochie, un împrumut din colecția personală a Victoriei Beckham

Pentru evenimentul din Australia, salvarea a venit direct din șifonier. Rochia comandată inițial nu i s-a potrivit lui Mel C, așa că Victoria Beckham i-a împrumutat o piesă exactă din propria garderobă, în mărimea potrivită.

„Rochia Victoriei a fost lucrul meu împrumutat. A fost foarte special, având-o pe ea acolo.”

A doua rochie, creată personal pentru Mel C

Pentru nunta din Marea Britanie, Victoria Beckham a creat o rochie de vis personalizată, axată pe proporții stricte: spatele decupat care alungește silueta, o trenă modestă și dantelă vintage vopsită în nuanța ideală.

„Victoria a vrut să o facă mult mai personală pentru mine.”

La petrecerea din Anglia au participat fostele colege Geri Halliwell-Horner (53 de ani), Mel B (51 de ani) și Emma Bunton (50 de ani). Victoria Beckham a lipsit, deoarece se afla în SUA alături de soțul ei (51 de ani) la Cupa Mondială FIFA. Conform Theblast, o reuniune completă a trupei Spice Girls rămâne incertă din cauza conflictelor de program, a carierelor individuale și a provocării de a pune toate cele cinci membre de acord.

Mel C's official wedding photo. Four Spice Girls and Victoria Beckham designed Melanie's wedding dress. What I really really want is an iconic Spice Girl Reunion Tour ♥️ pic.twitter.com/M72hFXkvNJ — The British Prince (@freedom_007__) July 19, 2026

„Am avut această trezire în anii mei de 50 de ani… Când ești la vârsta mea, ești gen… Chiar vreau să experimentez toate lucrurile.”

Conexiunea cu Chris Dingwall s-a legat natural, cântăreața precizând că „Scânteia a fost imediată”. Despre integrarea partenerului în viața ei și a fiicei sale de 17 ani, Scarlett, pe care o are cu fostul partener Thomas Starr, a adăugat: „Suntem destul de rezistente amândouă, suntem o echipă. Pentru oricine intra în lumea noastră… avea să fie greu, iar el pur și simplu se potrivește perfect. Este o dinamică frumoasă.” În cadrul podcastului Life Uncut, ea l-a descris astfel: „Este un suflet blând. El stă tăcut pe margine fiind extrem de susținător.”

Conform sursei, logodna a avut loc în iulie 2025 în timpul unei vacanțe în Mallorca, într-o cameră de hotel decorată cu lumânări aprinse. „A fost frumos, doar noi doi. Lui nu-i venea să creadă că sunt surprinsă, dar am fost uluită”, a povestit ea despre cerere.

Detaliul de reținut la dulap

Lecția de stil din spatele acestor alegeri este croiul adaptat la realitate, nu la manechin. O rochie care nu se așează perfect trebuie schimbată, chiar și în ultimul moment, cu o piesă care respectă liniile propriului corp. Mâine dimineață, când deschideți șifonierul, ignorați mărimea de pe etichetă și concentrați-vă pe proporții: un decolteu plasat corect, un material fluid și o nuanță care vă flatează pielea salvează instant orice ținută.