Regele Charles și Regina Camilla au participat la nunta lui Peter Phillips cu Harriet Sperling, dar au fost nevoiți să sară peste recepția de la Gatcombe Park. Imediat după ce cuplul a spus „da” în biserica din Kemble, monarhul și soția sa au urcat într-un elicopter cu destinația Epsom Downs Racecourse.

Te-ai găsit vreodată în situația ingrată de a avea două evenimente extrem de importante fix în aceeași zi? Știi momentul ăla când fugi de la o cununie direct la un eveniment legat de job, încercând disperată să nu îți strici ținuta pe drum. Ei bine, se pare că nici membrii familiei regale nu scapă de genul acesta de compromisuri între familie și datoria oficială.

O cursă contra cronometru în ținute de gală

Și chiar erau în mare grabă. Pentru a câștiga timp prețios, cei doi au decis să nu se mai schimbe și au apărut la cursele de cai purtând exact ținutele de la nuntă. Charles a arătat impecabil în costumul său, în timp ce Camilla a purtat o rochie crem elegantă, accesorizată cu o pălărie cu boruri galbene.

Recomandări Surpriza uriașă la nunta regala. Ce decizie radicala au luat mirii în privinta listei de invitati

Ziua Derby-ului este un eveniment major în calendarul regal, desfășurându-se mereu în prima sâmbătă din iunie. Regretata Regină Elisabeta era o fană atât de înfocată încât a lipsit de la eveniment doar de două ori în cei 70 de ani de domnie. Acum, Camilla servește ca patroană a Jockey Club, exact așa cum a făcut-o și soacra ei, ceea ce a transformat prezența cuplului regal într-o obligație de neratat.

Dar detaliul care a atras cu adevărat atenția a fost la reverul Regelui. Charles a purtat un ac de cravată al Artileriei Regale, un gest profund emoționant în memoria caporalului Ciara Sullivan. Tânăra și-a pierdut viața luna trecută, în urma unei căzături de pe cal la Royal Windsor Horse Show.

„Regele a fost profund șocat și întristat să afle ulterior de moartea membrului Trupei și va lua legătura cu familia pentru a-și transmite condoleanțele personale.” – Palatul Buckingham, Comunicat oficial

Inspirație vestimentară pentru propriile evenimente

Numai că absența monarhilor de la petrecere nu a stricat deloc dispoziția mirilor. Dincolo de logistica destul de complicată a zilei (pe care Hellomagazine a detaliat-o într-un reportaj recent), atenția noastră se îndreaptă inevitabil spre alegerile stilistice.

Recomandări Surpriza în familia regală din Belgia. Ce decizie a luat prințul Gabriel la 22 de ani

Mireasa în vârstă de 45 de ani a ales o rochie tip coloană absolut superbă. Creația semnată de designerul Emilia Wickstead a atras privirile datorită decolteului și mânecilor din dantelă, totul fiind completat de o trenă dramatică. Iar tiara familiei Pragnell a oferit exact acel aer aristocratic de care orice mireasă are nevoie în ziua cea mare. E drept că nu toate avem prin dulap tiare de familie, dar o rochie cu croială curată, tip coloană, este o alegere excelentă pe care o poți face și tu dacă îți dorești o eleganță atemporală, fără să pari prea încărcată.

Iar petrecerea?

Recomandări Surpriza de la Casa Regala. Ce decizie a luat nepoata Regelui Charles la 22 de ani

A fost lăsată pe mâini extrem de bune. Peregrine Armstrong Jones de la Bentleys Entertainment s-a ocupat de organizarea întregului eveniment. Vorbim despre același expert care a gestionat petrecerea de 21 de ani a lui Peter la Castelul Windsor, nunta Zarei Tindall cu Mike Tindall, dar și ceremoniile unor celebrități uriașe precum David și Victoria Beckham sau Hugh Grant.

Dincolo de agitația inerentă oricărei nunți, un eveniment reușit înseamnă să te bucuri de moment alături de cei prezenți, chiar dacă unii invitați trebuie să plece mai devreme spre alte îndatoriri. Așteptăm cu mare interes să admirăm viitoarele alegeri vestimentare pe care Harriet Sperling le va afișa la următoarele evenimente publice alături de familia regală.