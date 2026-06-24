Prima întâlnire dintre familiile lui Emil Rengle și Alejandro Fernandez nu a fost doar un moment emoționant pentru ei doi, ci și unul care a schimbat relațiile din jurul lor. Cei doi au povestit că temerile legate de diferențele culturale și de bariera de limbă s-au topit chiar în seara în care părinții lor au început să vorbească, stângaci dar sincer, cu ajutorul Google Translate și al unui amestec de română, engleză, spaniolă și italiană.

Mai precis, ceea ce părea un test greu pentru orice cuplu care aduce împreună două familii din lumi diferite s-a transformat într-un reper bun de păstrat minte: nu trebuie să iasă totul perfect ca să iasă bine. Uneori ajunge să existe disponibilitate, un telefon dat din mână în mână și răbdarea de a te face înțeles. Dacă ai trecut și tu prin emoția acelui prim prânz sau a primei vacanțe în care se întâlnesc părinții, povestea lor are ceva foarte recognoscibil.

Întâlnirea familiilor a depășit barierele lingvistice

Alejandro Fernandez a explicat că presiunea era reală încă dinaintea întâlnirii. Nu doar pentru că el și Emil Rengle erau deja de ceva vreme împreună, ci și pentru că astfel de momente spun multe despre cum va arăta relația mai departe.

„La început, am fost neliniștiți să aducem familiile împreună, eram deja de ceva vreme împreună și o astfel de întâlnire se simte mereu ca un reper. Dar când a venit momentul, nu putea să meargă mai bine. Bariera de limbă era evidentă, așa că Google Translate a fost mereu la îndemână, însă asta nu i-a împiedicat pe ai noștri să se conecteze. Îmi amintesc clar cum stăteau în grădină, dându-și telefonul unul altuia, țesând conversații stângace în italiană, spaniolă, engleză și română. Pentru Emil știu că acea noapte a avut o mare însemnătate. Pentru mine, a părut un moment de vindecare, ca și cum un strat de grijă pe care îl purtasem s-a topit. Întreaga seară s-a transformat dintr-un test anxios într-un început blând și sincer pentru ambele familii.”

Aici e, de fapt, partea care rămâne. Nu o cină perfectă, nu replici memorabile, ci senzația că oamenii se caută unii pe alții, chiar dacă nu au aceleași cuvinte. Pentru multe cupluri interculturale, asta e partea care consumă cel mai mult. Iar soluția lor a fost una foarte simplă și la îndemână: au lăsat tehnologia să facă puntea, fără rușine și fără pretenția că totul trebuie să curgă natural din primul minut.

Tatăl lui Emil și Alejandro au dezvoltat o relație specială

Emil Rengle a povestit că unul dintre cele mai frumoase efecte ale acelei apropieri a fost legătura dintre tatăl său și Alejandro Fernandez. Nu a rămas doar o impresie bună de o seară, ci o relație care continuă aproape săptămânal, pe FaceTime.

În declarațiile publicate, Emil a descris familia partenerului său ca pe un mix „irish-spanish”, iar pentru el întâlnirea a însemnat mai mult decât curiozitate culturală. A venit cu sentimentul acela rar că oamenii importanți din viața ta chiar se aleg între ei.

„Pentru mine a fost o experiență foarte emoționantă. Să descopăr familia lui Alejandro, acest mix irish-spanish, a fost fascinant, de la umorul lor la mâncare, la felul în care trăiesc fiecare moment. Unul dintre cele mai frumoase lucruri este relația dintre tatăl meu și Alejandro. Au ajuns să vorbească pe FaceTime aproape săptămânal, au propriul lor «limbaj», un mix de română, engleză și ce mai prind din spaniolă, și au construit o relație reală, sinceră. Alejandro a avut un impact foarte pozitiv asupra familiei mele. Este iubit de toată lumea și, într-un mod foarte natural, a adus mai multă deschidere și înțelegere în jurul nostru. Sper că, într-o țară ca România, unde încă există multe provocări când vine vorba de acceptarea comunității LGBTQ+, faptul că suntem vizibili și că ne arătăm relația ajută.”

Pentru tine, partea utilă din toată povestea poate fi chiar asta: când întâlnirea familiilor te sperie, merită să lași loc unei forme de apropiere care nu seamănă neapărat cu ce ai văzut în filme. Poate fi un apel video repetat, o glumă tradusă cu telefonul sau o conversație amestecată din trei limbi. Nu trebuie să existe aceeași cultură ca să existe afecțiune.

Relația lor s-a construit treptat, pe parcursul mai multor luni

Și începutul poveștii lor are un detaliu care face bine de auzit într-o perioadă în care multe relații par obligate să fie intense din prima. Emil Rengle a spus că el și Alejandro Fernandez nu s-au cunoscut într-un context artistic, ci pe o aplicație de dating. Iar apropierea nu a fost instantanee.

Potrivit Elle, Emil a explicat că nu a fost dragoste la prima vedere în sensul clasic, ci un proces construit în timp, cu luni întregi de întâlniri. Asta schimbă puțin și presiunea pe care multe dintre noi o punem pe primele întâlniri: dacă lucrurile nu par perfecte din primele zile, nu înseamnă că nu au unde să crească.

„Nu ne-am cunoscut într-un context artistic, ci pe o aplicație de dating. Și nu a fost deloc «dragoste la prima vedere» în sensul clasic. A fost, mai degrabă, un proces. Am ieșit la date-uri luni întregi.”

Dar tocmai ritmul acesta lent pare să fi contat când au ajuns la pași mari, cum e întâlnirea familiilor sau planul de nuntă. Când relația se așază în timp, și deciziile importante vin mai puțin ca un salt în gol, mai mult ca o continuare firească.

Cei doi au programată o dublă ceremonie de nuntă în 2027

Emil Rengle și Alejandro Fernandez își împart acum viața profesională între România și Dubai, iar planul unei duble ceremonii de nuntă pentru anul 2027 este confirmat încă de la finalul anului 2025. Nu au fost anunțate până acum locația, stilul sau numărul de invitați, așa că cine așteaptă detalii concrete despre eveniment mai are de stat puțin.

Numai că există deja ceva foarte clar în povestea lor: familia nu mai apare aici ca obstacol, ci ca parte din construcție. Într-un spațiu public românesc în care vizibilitatea cuplurilor LGBTQ+ este încă însoțită de multe rezerve, faptul că Emil vorbește deschis despre acceptare, despre legături reale și despre un partener iubit de toți ai lui are greutate dincolo de viața lor personală.

Ultimul fapt concret anunțat până acum rămâne acesta: dubla ceremonie este programată pentru 2027, iar cei doi își continuă viața și proiectele între România și Dubai.