Știi serile acelea de mai când te așezi pe canapea, dai drumul la televizor și începi să faci pronosticuri la Eurovision? Ei bine, un studiu recent publicat de cercetătorii de la University of Stirling ne arată negru pe alb că uneori zarurile sunt deja aruncate. Șase țări, printre care și România, au fost prinse într-o analiză statistică detaliată care demonstrează că voturile din 2022 nu au fost deloc o coincidență.

De ce ne interesează asta pe noi, dincolo de sclipiciul și muzica de pe scenă? Pentru că senzația pe care o aveam cu toatele, cum că vecinii își împart punctele între ei, tocmai a primit o confirmare științifică. Iar asta schimbă complet modul în care privim cel mai mare eveniment non-sportiv din lume, urmărit anual de aproximativ 166 de milioane de telespectatori.

Cifrele care dau de gol prieteniile pe puncte

Să fim serioase, suspiciunile sunt vechi. Încă din 1968 existau zvonuri despre intervenții politice, mai exact victoria Spaniei în fața Marii Britanii, pusă pe seama regimului Franco. Mai târziu, în 2008, tensiunile au atins un punct critic.

„nu mai este un concurs muzical” – Terry Wogan, comentator BBC

Dar scandalul a explodat cu adevărat la ediția din Torino din 2022. Atunci, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a anulat direct voturile juriilor din șase țări din a doua semifinală: Azerbaidjan, Georgia, Muntenegru, Polonia, San Marino și România. Televiziunile vizate au respins imediat acuzațiile. Numai că matematica nu ține cont de comunicate oficiale.

Recomandari S-a aflat adevarul despre scandalul anului. Decizia neasteptata luata de Blake Lively

Un calcul imposibil de ignorat

Așa cum se detaliază într-o analiză publicată recent de Adevarul, cercetătorii scoțieni au băgat toate datele din acea semifinală într-un program de analiză statistică, folosind metoda Bradley-Terry. Rezultatele sunt pur și simplu fascinante. Cele șase jurii și-au acordat reciproc 251 de puncte. Asta înseamnă că au fost la doar 7 puncte distanță de maximul absolut posibil de 258.

Recomandari S-a aflat adevarul despre starul din Buffy. Ce arata raportul oficial dupa moartea sa la 54 de ani

Mai exact, specialiștii au calculat un indicator numit „forța coluziunii”, care a ieșit la valoarea de 0,262. Probabilitatea ca un astfel de scor să apară întâmplător, fără ca juriile să se fi vorbit între ele înainte, este de 1 la 58.000. Șanse aproape inexistente,

După trei ani în care EBU a tăiat complet votul juriului din semifinale de frica altor aranjamente, anul 2026 aduce reguli noi. Juriile revin, dar cu 7 membri în loc de 5, într-o componență mult mai diversă. Dacă această modificare va fi suficientă pentru a asigura un vot corect în marea finală, acolo unde Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a reușit deja să se califice.