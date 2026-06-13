Tunsoarea cu chică, una dintre acele alegeri de beauty pe care ori le iubești, ori le eviți complet, a adunat peste 1.000 de persoane la Copenhaga, duminică, la a patra ediție a Campionatului Danez al tunsorilor cu chică. Nu vorbim doar despre nostalgie sau o glumă bună de weekend, ci despre un semn clar că stilurile considerate cândva prea „mult” revin serios în discuție.

Mai precis, 12 concurenți au intrat în competiție și au avut câte 60 de secunde ca să convingă juriul prin stil, originalitate, unicitate și prestație scenică. Pentru cine se uită la trenduri de beauty, asta spune ceva simplu: chica nu mai e doar o tunsoare de nișă, ci una care a ajuns suficient de vizibilă încât să primească un campionat la a patra ediție și să strângă o audiență de peste 1.000 de oameni.

Dacă te tentează ideea, partea bună este că revenirea acestui stil nu te obligă să alegi varianta clasică din anii ’80. Ce se vede acum în jurul lui este, mai degrabă, libertatea de a purta o tunsoare care nu arată perfect lustruită. Iar pentru multe femei, exact asta e atracția: mai puțină rigiditate, mai multă personalitate.

Un electrician de 37 de ani a pornit competiția după un transplant de păr

Campionatul a fost organizat de Steffen Stiw Weber (37 de ani), electrician, care a avut ideea după un transplant de păr și după ce și-a dorit să participe la o competiție similară din SUA, unde nu era eligibil. Soluția lui a fost foarte directă.

„Am zis: bine, atunci trebuie să organizez unul aici, în Danemarca.”

Povestea spune ceva și despre felul în care apar trendurile care rezistă: nu doar din reviste sau de pe podium, ci și din comunități care se adună în jurul unei estetici asumate. Iar aici miza nu e doar tunsoarea în sine, ci ideea de a purta ceva ce nu încearcă să mulțumească pe toată lumea.

Steffen Stiw Weber (37 de ani) a explicat și de ce crede că stilul prinde tot mai bine acum: într-o cultură dominată de imagine impecabilă, mulți caută exact opusul.

„Cred că, într-o cultură în care totul trebuie să fie perfect pe social media și peste tot în jur, oamenii simt nevoia să iasă în evidență și să fie diferiți.”

Pentru tine, traducerea practică e simplă: dacă te-ai plictisit de tunsorile foarte cuminți, revenirea chicăi arată că există loc și pentru un look mai jucăuș, fără să pară că ai rămas blocată într-o altă decadă.

Juriul a premiat nu doar părul, ci și atitudinea

Unul dintre membrii juriului a fost Bobby Agren, proprietarul a două saloane de coafură din Copenhaga. El a pus în cuvinte exact ce îi atrage pe mulți la acest stil: amestecul de nostalgie, umor și curaj estetic.

„Îmi place finețea, originalitatea și nostalgia pe care o transmite. Îmi place când pare ridicolă sau poate chiar urâtă, dar într-un mod frumos.”

Fraza asta rezumă foarte bine de ce tunsoarea cu chică revine în valuri. Nu pentru că ar încerca să fie convențională, ci pentru că funcționează tocmai prin imperfecțiune. Și, sincer, multe dintre trendurile cele mai interesante din beauty exact așa se întorc: când obosim de același tip de frumusețe lustruită.

Bobby Agren a spus și că acest stil revine „la fiecare 20-30 de ani”, fiindcă moda merge în cicluri. Asta se vede și în felul în care a fost repusă în circulație în ultimii ani: după ce a fost foarte populară printre jucătorii de hochei și muzicieni în anii ’80, a ieșit din tendințe, iar revista Vogue a descris-o la un moment dat drept „cea mai controversată coafură din istorie”.

Pandemia a readus chica în conversație, iar acum are competiții în mai multe țări

Revista britanică i-D a numit anul 2020 „anul tunsorii cu chică”, după perioada în care saloanele de înfrumusețare s-au închis, iar multă lume și-a lăsat părul să crească. Față de anii în care era tratată mai ales ca o glumă de arhivă, tunsoarea a câștigat între timp teren suficient cât să aibă competiții dedicate în numeroase țări.

Conform Cancan, luna trecută Belgia a găzduit Cupa Europeană a tunsorilor cu chică. Asta arată că evenimentul din Copenhaga nu este o curiozitate izolată, ci parte dintr-un val mai larg, în care stilurile nonconformiste sunt recitite și adaptate. Cum au învins 1000 de sportivi la Mallorca.

Dar dacă te întrebi dacă un astfel de look se poate traduce și într-o versiune purtabilă zi de zi, răspunsul realist este da, cu o condiție: să îl vezi ca pe o direcție, nu ca pe o copie fidelă a variantelor extreme de concurs. Chica modernă poate însemna volum în creștet, linii mai moi și un aer mai relaxat. Nu trebuie să sari pe trambulină în verde-neon ca să intri în vibe.

Câștigătorul a mers pe spectacol total și a arătat ce premiază, de fapt, acest trend

Premiul cel mare a fost câștigat de Thomas Berg (43 de ani), muncitor în construcții. El a impresionat după ce a sărit pe o trambulină purtând un echipament sport verde-neon și o bentiță portocalie. A fost genul de apariție care nu cere aprobarea nimănui.

Thomas Berg (43 de ani) a explicat foarte simplu de ce intră oamenii într-o astfel de poveste: „Cred că este pur și simplu distractiv. Este o mare petrecere. Este plăcut să fii puțin diferit și să ieși din tipare.”

Și poate că aici e, de fapt, cheia pentru felul în care merită privită revenirea chicăi. Nu ca o obligație de trend, ci ca o invitație să te joci mai mult cu felul în care arăți. Dacă te tentează, începe cu ideea, nu cu extrema: puțin mai multă textură, mai mult curaj, mai puțină frică de a nu părea prea cuminte sau prea previzibilă.

Termenul internațional „mullet” a devenit celebru după ce trupa Beastie Boys l-a folosit în piesa „Mullet Head”, lansată în 1994.