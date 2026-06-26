Nu e vorba doar despre cumpărături impulsive sau despre o generație care stă prea mult pe social media. Un sondaj recent arată că mulți tineri din Generația Z își umflă veniturile, funcția sau situația financiară și ajung să cheltuiască mai mult decât își permit ca să pară mai de succes în relații și în grupurile lor.

In cifre, 34% spun că își exagerează în mod regulat veniturile, funcția sau situația financiară, iar alți 17% recunosc că au făcut asta măcar o dată sau de două ori. Și 59% afirmă că au cheltuit peste posibilități pentru a părea de succes în relații, pe rețelele sociale sau în contexte sociale, dintre care 39% spun că fac asta regulat. Mai departe, 37% ar fi dispuși să intre în datorii pentru a impresiona o persoană de care sunt interesați sau partenerul de viață, iar aproape 17% spun că au contractat deja datorii sau și-au afectat scorul de credit pentru un cadou costisitor. Diferența e importantă: una este disponibilitatea declarată, alta este pasul făcut deja, cu efect real asupra banilor.

Dacă te-ai surprins și tu cumpărând ceva peste buget înainte de o întâlnire, o ieșire sau un city-break „ca să nu pari mai prejos”, partea utilă din toată povestea este asta: problema nu începe la card, ci cu mult înainte. Iar când o vezi așa, ai și o șansă reală să o oprești.

Presiunea de a impresiona vine din valoarea personală

Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, spune că dincolo de bani e vorba despre felul în care cineva își măsoară valoarea personală.

„La prima vedere, am putea crede că vorbim despre bani, despre lipsa educației financiare, despre presiunea consumului, despre marketing, despre rate și despre o generație sedusă de imagine. Toate acestea contează, dar, dacă rămânem doar aici, pierdem esențialul. În foarte multe cazuri, nu vorbim în primul rând despre bani, ci despre valoare personală, despre felul în care un om a învățat, de timpuriu, să răspundă la una dintre cele mai adânci întrebări ale existenței sale: Sunt suficient așa cum sunt sau trebuie să demonstrez ceva pentru a merita să fiu ales?” -50% Pantofi eleganti EPICA PREMIUM argintii, 23172, din piele naturala Cumpără acum

Aici e miza reală. Când ieșirea la restaurant, cadoul sau vacanța cumpărată pe card devin o probă de valoare, pierzi de două ori: bani concreți și liniște. Iar relația începe pe o fundație fragilă, pentru că celălalt vede un spectacol, nu neapărat omul real.

Dar asta explică de ce uneori oamenii cumpără mai mult fix atunci când se simt mai nesiguri. Nu pentru că iubesc neapărat luxul, ci pentru că speră că obiectul, experiența sau nota de plată vor spune ceva în locul lor.

„Așa se întâmplă ca o notă de plată prea mare, un restaurant ales peste buget, un city-break pus pe card sau un cadou cumpărat din impuls să nu fie doar consum. Să fie limbaj emoțional. Să fie o încercare de a spune fără cuvinte: Uită-te la mine. Vezi-mă. Am valoare. Merit să rămân în inima ta.”

Rețelele sociale amplifică dramatic imaginea falsă

Sondajul realizat de Credit One Bank și prezentat de Investopedia, cum relatează Adevarul, nu vine cu toate detaliile care ar ajuta la o citire completă: nu sunt anunțate intervalul exact de vârstă din Generația Z, numărul de respondenți, marja de eroare sau diferențele între femei și bărbați. Datele publicate până acum sunt totuși suficiente cât să arate direcția: presiunea de a părea „bine” financiar împinge mulți tineri în cheltuieli nesănătoase.

Iar rețelele sociale fac presiunea asta și mai apăsătoare. Compari salariul tău real cu vacanța altcuiva bine filtrată. Compari anxietatea ta dinaintea unei întâlniri cu siguranța afișată de cineva care pare că le are pe toate sub control. Și, fără să îți dai seama, începi să crezi că trebuie să impresionezi ca să fii văzută.

Gabriela Marc explică foarte clar mecanismul.

„Rețelele sociale amplifică dramatic această imagine falsă. Problema este că oamenii ajung să compare realitatea lor de zi cu zi cu momentele regizate ale altora, compară nesiguranța lor autentică cu siguranța afișată online, compară viața trăită din interior cu viețile editate pentru privirea celorlalți.”

Si de aici apare o regulă tăcută care îți poate face rău fără să o numești: dacă nu strălucești, nu contezi. Dacă nu oferi mult, nu vei fi aleasă. Dacă nu demonstrezi ceva, nu meriți iubire. Exact genul de convingeri care împing spre cumpărături făcute din teamă, nu din bucurie.

Trei filtre simple te pot opri să transformi o emoție în plată

Nu există o soluție magică, dar există câteva filtre simple care te pot opri înainte să transformi o emoție într-o plată în rate.

Primul: întreabă-te ce cumperi de fapt. Obiectul sau sentimentul? Dacă răspunsul sincer este „vreau să nu par insuficientă”, merită o pauză de 24 de ore înainte de checkout.

Al doilea: pune un plafon clar pentru ieșiri, cadouri și escapade. Un buget mic, dar respectat, face mai mult pentru stima ta de sine decât un gest mare pe care îl regreți după. Numai că bugetul trebuie decis înainte, nu în febra momentului.

Al treilea: observă ce fel de relații construiești. Dacă simți că afecțiunea trebuie câștigată cu demonstrații, cadouri sau aparențe, semnalul de alarmă nu e despre shopping, ci despre felul în care te simți în relația aceea.

Si dacă ai un adolescent sau un tânăr aproape de tine, ajută-l mai puțin cu lecții despre „cum se fac banii” și mai mult cu întrebări simple: „Simți că trebuie să impresionezi?”, „Ți-e teamă că nu ești suficient?”, „Ce vrei, de fapt, să obții prin achiziția asta?”. Uneori exact aici se schimbă ceva.

Gabriela Marc rezumă poate cel mai bine direcția sănătoasă: „Adevărata educație financiară a viitorului este să-i ajutăm pe cei tineri să înțeleagă diferența dintre preț și identitate, dintre consum și reglare emoțională, dintre valoare și valoare personală.” Iar aproape 17% dintre respondenți spun deja că au făcut datorii sau și-au afectat scorul de credit pentru un cadou costisitor, semn că discuția nu mai e deloc teoretică.