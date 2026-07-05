Senzația aceea bruscă de „cădere în gol” chiar înainte să adormi are un nume medical, tresărire hipnică, și este un fenomen fiziologic normal. Nu este legată de afecțiuni grave, iar medicii nu o asociază cu boli neurologice sau crize epileptice.

Mai precis, vorbim despre o contracție involuntară și bruscă a unuia sau mai multor mușchi, apărută exact la trecerea de la starea de veghe la somn. Poate să îți miște un picior, un braț sau tot corpul. Și da, senzația poate fi foarte realistă: ca și cum te împiedici, îți pierzi echilibrul, cazi sau cineva te împinge. Uneori apar și imagini foarte scurte ori impresia unui zgomot puternic.

Dacă ți s-a întâmplat și te-ai speriat, partea liniștitoare este alta: până la 70% dintre oameni trec prin astfel de episoade cel puțin o dată în viață. Asta înseamnă că nu e un semn rar și nici unul care, singur, să indice o problemă serioasă.

Ce merită să știi pentru seara asta? Că anxietatea legată de episod poate întreține cercul vicios al somnului: te sperii, adormi mai greu, dormi mai puțin, iar lipsa somnului poate crește frecvența acestor tresăriri. De aceea, primul pas util este să recunoști fenomenul și să nu îl tratezi automat ca pe un semnal de alarmă.

Creierul ar putea interpreta greșit relaxarea mușchilor

Mecanismul exact nu este cunoscut. Există însă o teorie acceptată: în momentul în care corpul se relaxează brusc la adormire, creierul ar interpreta greșit această relaxare și ar declanșa un reflex de contracție. Asta ar explica de ce mișcarea vine atât de repede și pare să „te smulgă” din somn.

Pentru tine, partea practică este simplă: dacă fenomenul apare fix în acea zonă de graniță dintre veghe și somn, rutina de seară contează mai mult decât ai crede. Nu vorbim doar despre cât dormi, ci și despre cum ajungi la somn.

Stresul, cafeaua târzie și antrenamentele intense pot face episoadele mai dese

Printre factorii care pot crește frecvența tresăririlor hipnice se numără stresul, anxietatea și lipsa somnului. Iar aici multe dintre noi ne regăsim foarte ușor: o zi aglomerată, mintea care merge în continuare la viteză mare, încă o cafea după-amiaza și poate un antrenament intens târziu.

Pe lista factorilor care pot agrava fenomenul intră consumul excesiv de cafea, băuturi energizante sau nicotină în a doua parte a zilei, dar și exercițiile fizice intense înainte de culcare. Și mesele copioase de seară pot să încurce drumul spre un somn mai liniștit.

Potrivit CSID, schimbările de stil de viață sunt, în cele mai multe cazuri, exact locul din care merită început. Nu ai nevoie, de regulă, de intervenții medicale, ci de câteva ajustări foarte concrete în rutina de seară.

Ce poți schimba chiar de azi, fără să complici seara

Dacă vrei să reduci apariția acestor tresăriri, începe cu lucrurile de bază. Un program regulat de somn ajută: culcare și trezire la ore apropiate, nu doar în timpul săptămânii, ci cât de cât constant.

Apoi, mută mai devreme stimulentele. Limitarea cofeinei după-amiaza este una dintre recomandările clare, la fel ca evitarea băuturilor energizante și a nicotinei în a doua parte a zilei. Dacă observi că episoadele apar mai des în serile în care bei cafea târziu, ai deja un indiciu foarte util.

Și antrenamentele contează. Mișcarea este bună pentru somn, dar exercițiile intense chiar înainte de culcare pot face exact opusul. Dacă ai doar seara liberă, poate ajută să lași partea foarte solicitantă mai devreme și să păstrezi finalul zilei pentru ceva mai calm.

La fel de important este cum închizi ziua. Relaxarea înainte de somn poate reduce frecvența tresăririlor hipnice, iar aici intră lucruri foarte la îndemână: citit, exerciții de respirație și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor. Nu trebuie să transformi seara într-un ritual complicat. Chiar și 15-20 de minute mai liniștite pot face diferența.

Când e cazul să nu mai pui totul pe seama oboselii

În mod obișnuit, tresăririle hipnice nu cer investigații. Evaluarea medicală este recomandată doar dacă mișcările sunt foarte frecvente, îți provoacă insomnie sau vin la pachet cu alte semne care schimbă tabloul.

Mai exact, merită cerut un consult dacă episoadele sunt însoțite de pierderea cunoștinței, confuzie, slăbiciune musculară sau alte simptome neurologice. Aici nu mai vorbim doar despre senzația clasică de cădere înainte de somn, ci despre ceva care trebuie clarificat.

Dacă nu există aceste semne, cel mai util lucru este să urmărești tiparul. Apar în perioadele cu stres? După seri cu multă cafea? Când dormi prea puțin? Observațiile astea te ajută mai mult decât pare, pentru că îți arată ce anume merită ajustat prima dată.

Un program de somn mai regulat, mai puțină cofeină după-amiaza și o seară mai calmă rămân cele mai practice schimbări cu care poți începe chiar din noaptea asta.