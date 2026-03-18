Actrița Taraji P. Henson, nominalizată la Oscar, se pregătește intens pentru debutul său pe Broadway și a atras toate privirile la un eveniment de presă din New York. Ea a purtat o pereche de pantofi Aquazzura al căror preț se apropie de 1.000 de dolari, asortați cu o ținută impecabilă.

Pantofii de 970 de dolari

Este vorba despre modelul The Spy Pump 105 de la Aquazzura. Realizați în Italia din piele întoarsă moale, într-o nuanță de negru intens, pantofii au un design clasic, dar cu un detaliu modern care face toată diferența. Inserțiile din plasă transparentă, poziționate strategic, evidențiază subtil curbele piciorului. Iar tocul stiletto măsoară 4,1 inci (aproximativ 10,5 cm), oferind o alură elegantă.

Prețul de retail este de 970 de dolari.

O ținută pe măsură

Pentru evenimentul de marți, care a avut loc la Planet Hollywood Times Square, Henson a asortat pantofii cu o rochie la fel de spectaculoasă. A ales o creație 3.1 Phillip Lim, mai exact o rochie-vestă bej, fără mâneci și cu o curea în talie. Piesa vestimentară amintește de un trenci clasic, numai că este transformată într-o rochie cu nasturi, decolteu în V și un tiv asimetric ce oferă fluiditate mișcării. Designul în două tonuri (patchwork) adaugă un contrast vizual interesant.

Debutul pe Broadway

Apariția actriței face parte dintr-un turneu de presă pentru piesa „Joe Turner’s Come and Gone” de August Wilson, care marchează debutul ei pe celebra scenă de pe Broadway. Și ce distribuție, nu-i așa? Pe scenă i se vor alătura Cedric the Entertainer, câștigătorul de premii Tony Ruben Santiago-Hudson și nominalizatul la Tony Joshua Boone. Spectacolul este regizat de Debbie Allen.

Avanpremierele încep pe 30 martie la Teatrul Barrymore, iar premiera oficială este programată pentru 25 aprilie.

O pereche preferată

Stai puțin, parcă am mai văzut pantofii ăștia undeva, nu? Ei bine, da. Se pare că modelul The Spy Pump este unul dintre preferatele actriței, demonstrând că o piesă de calitate poate fi purtată în diverse contexte. Henson a purtat aceeași pereche de pantofi și la începutul lunii martie, la cea de-a treia ediție a galei Building the Change, tot în New York. Atunci i-a asortat cu o rochie neagră cu franjuri de la Hervé Léger.

Pentru cei care ajung în New York, piesa va avea o perioadă limitată de 15 săptămâni de reprezentații, rulând până pe 12 iulie.