Muzeul Victoria & Albert din Londra deschide pe 28 martie porțile expoziției „Schiaparelli: Fashion Becomes Art”, un eveniment care aduce în prim-plan peste 200 de obiecte emblematice. După aproape 60 de ani de tăcere, casa de modă fondată de Elsa Schiaparelli trăiește o renaștere spectaculoasă, creațiile sale fiind acum purtate de vedete precum Margot Robbie, Taylor Swift sau Beyoncé.

O reînviere spectaculoasă

„Abia aștept să împărtășesc expoziția cu publicul”, spune Sonnet Stanfill, care a co-curatoriat retrospectiva alături de Lydia Caston și Rosalind McKever. Echipa a lucrat la acest proiect în ultimii doi ani. „Casa [de modă] a Elsei a fost inactivă mulți ani, până când a fost recent reînviată cu mare succes”, ne explică Sonnet. „Ceea ce este interesant pentru mine, în calitate de curator, este să o prezint unui public care poate nu o cunoaște bine.”

Cine a fost, pe bune, Elsa Schiaparelli

Născută într-o familie aristocratică la Roma în 1890, Elsa Schiaparelli (decedată în 1973, la 83 de ani) a devenit cunoscută atât ca designer, cât și ca artistă care a împins limitele modei. Ea a creat celebra culoare „roz șocant” după ce a văzut nuanța vibrantă a diamantului Cartier Tête de Belier de 17,27 carate. A folosit-o pentru cutia parfumului său, Shocking, lansat în 1937.

Iar sticla în sine avea forma unui manechin de croitorie, cu un centimetru de croitorie în jurul gâtului și acoperită cu flori minuscule. Forma manechinului a fost inspirată de una dintre clientele sale, actrița de la Hollywood Mae West.

„A fost o femeie iesit din comun de creativă și determinată, care nu avea pregătire în modă. A fost autodidactă și și-a croit drum ca italiancă în centrul haute couture-ului din Paris, activând ca o mamă singură și divorțată într-o perioadă în care femeile franceze nu aveau drept de vot”, subliniază Sonnet Stanfill.

Rochia-schelet și homarul lui Dalí

Designerul a fost celebru pentru colaborările sale cu artiști precum Pablo Picasso, Jean Cocteau și Man Ray, dar cel mai frecvent partener de creație a fost pictorul suprarealist spaniol Salvador Dalí, la sfârșitul anilor ’30. Una dintre cele mai faimoase creații ale lor a fost rochia-schelet.

„Este unul dintre primele lucruri pe care oamenii le vor vedea [în expoziție]”, spune Sonnet. Rochia, care este matlasată pentru a expune coastele, a fost creată de Elsa și Dalí pentru colecția Le Cirque din 1938, ca răspuns la sugestia artistului că îi place ideea de „oase la exterior”. V&A deține singurul exemplar cunoscut care a supraviețuit, donat de actrița americană Ruth Ford. „Pentru mine, aceasta este una dintre comorile expoziției.”

O altă creație comună, rochia-homar din 1937, va fi expusă alături de sculptura lui Dalí din 1936, telefonul-homar, care i-a inspirat designul. V-ați fi imaginat vreodată o rochie cu un homar pictat pe ea, purtată de o ducesă? Ei bine, Ducesa de Windsor, una dintre cele mai cunoscute cliente ale Elsei, a purtat rochia-homar pentru o ședință foto Vogue în 1937.

Moștenirea, de la Bella Hadid la Margot Robbie

Expoziția include și piese haute couture semnate de Daniel Roseberry, designerul american care a devenit director de creație al brandului în 2019. Faimoasa sa rochie-plămân, purtată de Bella Hadid la Festivalul de Film de la Cannes, este expusă chiar lângă rochia-schelet. Printre vedetele care au purtat recent Schiaparelli se numără Margot Robbie, într-o rochie personalizată la premiera din Los Angeles a filmului „Wuthering Heights”, și cântărețul Bad Bunny, care și-a ridicat premiul Grammy într-un costum al casei de modă.

Dar creațiile Schiaparelli nu erau doar șocante, ci și practice. Inovațiile sale pentru femei din anii ’30 (o adevărată revoluție pentru acea vreme) au inclus rochii petrecute, fermoare vizibile și prima rochie de seară cu sacou asortat.

Contribuția lui Roseberry a fost esențială pentru expoziție. „Opinia lui a fost importantă”, recunoaște Sonnet Stanfill. „Lucrul pe care ne-am bazat cel mai mult a fost accesul oferit de casă la arhiva lor, precum și generozitatea lor și îndrumarea lui Daniel cu privire la modul de a expune piesele sale pe care le-am ales.”

Astăzi, casa Schiaparelli se pregătește de centenarul din 2027, iar atelierul parizian este din nou situat la adresa originală din 21 Place Vendôme, unde Elsa și-a deschis primul butic în 1935. „Există ceva foarte simbolic în faptul că brandul se află în acel centru incredibil al luxului din Place Vendôme, iar anul viitor urmează centenarul. Va fi surprinzator de văzut cum va fi marcat, dar și ce vor spune hainele și cum vor răspunde la această aniversare”, încheie Sonnet.