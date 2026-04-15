Hai să fim sinceri, o facem aproape toți pe pilot automat: apare fereastra aceea enervantă și, fără să clipim, apăsăm „Accept all”. V-ați întrebat vreodată ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor butoane? Decizia de o secundă declanșează un întreg mecanism prin care Google folosește datele noastre pentru a-și menține și îmbunătăți serviciile, dar și pentru a ne livra reclame.

lucrurile stau puțin diferit față de cum par la prima vedere.

„Accept all” versus „Reject all”

Când alegi opțiunea „Accept all”, îți dai acordul ca Google să folosească module cookie și date pentru o serie de scopuri suplimentare. Pe lângă funcțiile de bază, cum ar fi livrarea serviciilor și protecția împotriva spamului sau a fraudei, compania va putea să dezvolte și să îmbunătățească servicii noi. Mai mult, va putea să difuzeze și să măsoare eficiența anunțurilor publicitare, dar și să afișeze conținut și reclame personalizate, în funcție de setările tale.

Si ce se întâmplă dacă apeși „Reject all”? Ei bine, nu-i chiar așa simplu. Google specifică clar că nu va folosi modulele cookie pentru aceste *scopuri suplimentare*. Asta nu înseamnă că nu mai colectează nicio informație. Datele esențiale pentru funcționarea serviciilor sunt în continuare utilizate.

Ce inseamna continutul nepersonalizat

Dacă refuzi personalizarea, conținutul și reclamele afișate nu vor dispărea, ci vor fi influențate de alți factori. Printre aceștia se numără conținutul pe care îl vizionezi în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală. De exemplu, dacă te uiți la un clip despre mașini și te afli în București, este posibil să vezi o reclamă la un dealer auto din zonă, chiar dacă nu ai căutat niciodată mașini înainte.

Până la urmă, este o formă de targetare, dar una mai puțin specifică.

Cum functioneaza personalizarea

Dar dacă accepți, personalizarea devine mult mai precisă. Conținutul și anunțurile personalizate pot include rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din browserul respectiv. Aici intră în joc istoricul căutărilor tale pe Google (cele pe care poate le-ai și uitat). Compania menționează că folosește datele și pentru a adapta experiența la vârsta utilizatorului, dacă acest lucru este relevant.

fiecare click și fiecare căutare din trecut contribuie la profilul pe care ți-l creează algoritmul pentru a-ți servi reclame considerate „relevante”.

Controlul este la tine, teoretic

Pentru cei care doresc mai mult control, există butonul „Mai multe opțiuni”. Aici utilizatorii pot gestiona în detaliu setările de confidențialitate. Mai mult, Google amintește că oricine poate accesa oricând centrul său de confidențialitate la adresa g.co/privacytools.

Acolo poți revizui și ajusta setările, dar trebuie să investești puțin timp pentru a înțelege ce face fiecare opțiune în parte. Așa că, data viitoare când apare fereastra, poate merită să arunci o privire dincolo de butoanele principale.