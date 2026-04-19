Google folosește cookie-uri și date pentru a-și menține serviciile funcționale, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii de spam, fraudă și abuz. Utilizatorii au la dispoziție două opțiuni principale, «Acceptă tot» sau «Refuză tot», iar compania a detaliat exact ce presupune fiecare alegere.

Ce face Google cu datele tale?

datele colectate sunt folosite pentru a măsura interacțiunea publicului și pentru a analiza statistici. Scopul declarat este înțelegerea modului în care serviciile sunt utilizate pentru a le putea îmbunătăți calitatea. E drept că sună destul de standard, dar detaliile fac diferența.

Diferența dintre „Acceptă tot” și „Refuză tot”

Dar ce înseamnă, pe bune, aceste opțiuni care ne apar constant în față? Dacă un utilizator alege «Acceptă tot», Google va folosi cookie-urile și datele și pentru a „dezvolta și îmbunătăți servicii noi”, pentru a „livra și măsura eficiența reclamelor” și pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”. În schimb, dacă se alege opțiunea «Refuză tot», compania anunță că nu va folosi cookie-urile pentru aceste „scopuri suplimentare”.

Lucrurile stau, așadar, destul de clar.

Publicitate personalizată sau nu?

Iar aici discuția devine interesantă. Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală. Pe de altă parte (și aici e cheia), conținutul și reclamele personalizate pot include rezultate și recomandări mai relevante, bazate pe activitatea anterioară din browser, cum ar fi căutările Google precedente.

Controlul este la tine

Compania menționează că experiența poate fi adaptată pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant. Si pentru cei care vor să sape mai adânc, există opțiunea „Mai multe opțiuni” pentru informații suplimentare, unde se pot gestiona setările de confidențialitate în detaliu. Google subliniază că oricine poate vizita g.co/privacytools în orice moment pentru a-și revizui alegerile.