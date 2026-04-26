Google a implementat un nou sistem prin care utilizatorii trebuie să aleagă explicit ce se întâmplă cu datele lor la accesarea serviciilor. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă, pe bune, când dați click pe „Accept”? Compania prezintă acum opțiuni clare: „Acceptă tot”, „Respinge tot” sau o variantă cu mai multe setări personalizabile.

Ce face Google cu datele tale?

La prima vedere, scopurile par pur tehnice. Google declară că folosește cookie-uri și date pentru a „Livr[a] și menține serviciile Google”. Mai mult, acestea sunt utilizate pentru a „Urmăr[i] întreruperile și proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”.

e vorba de funcționalitatea de bază. Compania susține că are nevoie de aceste informații și pentru a „Măsur[a] interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”.

Opțiunea „Acceptă tot” și publicitatea

Aici lucrurile devin mai interesante pentru utilizatorul de rând. Dacă alegi să accepți tot, Google va folosi datele și pentru a „Dezvolt[a] și îmbunătăț[i] servicii noi”. Dar, mai important, intră în joc publicitatea. Acceptul total înseamnă acord pentru a „Livr[a] și măsur[a] eficiența anunțurilor” și pentru a „Afiș[a] conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”.

Iar asta nu e tot. Vei primi și „anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.” (adică reclamele acelea care te urmăresc peste tot online). Practic, activitatea ta anterioară din browser, precum căutările trecute, va fi folosită pentru a-ți oferi recomandări și reclame considerate „mai relevante”.

O decizie importantă, nu-i așa?

Dar dacă respingi tot?

Ce se întâmplă dacă apeși butonul „Respinge tot”? În acest caz, Google precizează că nu va folosi cookie-urile pentru aceste scopuri suplimentare. Totuși, nu scapi complet de reclame sau de conținut adaptat. Compania explică: „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”.

Și anunțurile vor fi tot acolo, numai că vor fi nepersonalizate. Acestea „sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. Deci, nu-i chiar așa că scapi de tot.

Există și o cale de mijloc?

Da, există. Google oferă și o a treia cale, pentru cei care vor mai mult control. Utilizatorii pot selecta „„Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate.”

Aici poți, teoretic, să alegi granular ce anume permiți și ce nu. Compania menționează că se folosesc cookie-uri și date pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”. Pentru control sporit, Google amintește că oricine poate vizita oricând adresa g.co/privacytools.