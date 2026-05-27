Fosta concurentă de la emisiunea „Love Island USA”, Chelley Bissainthe, a reușit să își bage toți fanii în fibrilații la cea de-a 52-a ediție a American Music Awards. Tânăra a apărut într-o rochie de arhivă Mugler absolut spectaculoasă și o perucă blondă care a devenit instantaneu subiectul principal de discuție pe internet.

Te întrebi probabil de ce ne pasă atât de mult de o apariție pe un covor roșu tocmai din Statele Unite. Răspunsul e simplu. Chelley nu este doar o altă vedetă de reality show, ci ne predă o lecție excelentă despre cum îți poți construi un brand personal impecabil. Dincolo de hainele alese, ea a bifat un moment uriaș în carieră, fiind co-prezentatoare pentru transmisiunea live de pe covorul roșu organizată de Billboard.

Până nu demult, tranziția de la o vilă televizată la interviuri cu artiști de top părea o misiune imposibilă. Dar regulile s-au schimbat. Fanii ei, pe care îi alintă „Chelley’s Cherries”, au inundat rețelele sociale cu fotografii și clipuri de la eveniment.

Lecția de stil marca Thierry Mugler

Iar când vine vorba de modă, alegerile ei sunt studiate la milimetru. Rochia purtată la AMAs a fost o piesă de arhivă Thierry Mugler din colecția toamnă/iarnă 1998, care a combinat eleganța cu o notă îndrăzneață. Corsetul din catifea fără bretele, cu un decolteu adânc în formă de inimă și decupaje strategice peste bust, i-a conturat perfect talia.

Fusta din jerseu de mătase neagră curgea natural, în timp ce crăpătura înaltă și tivul asimetric de la spate ofereau mișcare și dramă în timp ce interacționa cu invitații. Și machiajul a fost pe măsură. A purtat o perucă blond-platinat lungă, cu cărare pe o parte, un machiaj smokey eyes și buze într-o nuanță nude-maronie lucioasă.

„De la Love Island pe covorul roșu #AMAs. Oameni buni, ea este Chelley Bissainthe” – Fan, Rețele sociale

Reacțiile nu au întârziat să apară. Un susținător a numit-o „descoperirea mea preferată în formă umană”, în timp ce un altul a scris pe internet: „Această frumusețe este o descoperire”. Mulți au apreciat schimbarea de look, comentând entuziasmați că „Blondelly a înviat”. Dincolo de aspectul fizic, abilitățile ei au fost la fel de lăudate, un fan scriind că „Chelley a fost uimitoare prezentând pe covorul roșu.”

Alegerea unui designer român pe covorul roșu

Așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent, vedeta a avut o apariție complet diferită la evenimentul Billboard Women în Music de anul acesta. Acolo a optat pentru o estetică mult mai blândă, purtând o rochie roz plisată cu prindere după gât. Iar aici intervine un detaliu care ne place mult: rochia de vis este semnată de designerul român Maria Lucia Hohan. O alegere care ne demonstrează, încă o dată, că talentul autohton este extrem de apreciat la Hollywood.

Cu o perucă închisă la culoare de data aceasta, ea a scos în evidență decolteul adânc al rochiei, asortând totul cu un colier lung cu pandantiv strălucitor, cercei mici argintii și sandale cu barete. Întregul look a fost feminin și pur și simplu perfect.

„Vă rog, cineva să o pună într-un film sau un serial ca să pot vedea fața asta tot timpul” – Admirator, Instagram

Maratonul petrecerilor de primăvară

Dar lucrurile nu se opresc aici. În prima săptămână din mai, a încins internetul cu fotografii de la petrecerea anuală Pre-Met Gala organizată de Wayman și Micah. A arătat senzațional cu un bob scurt închis la culoare și o rochie mini maro, extrem de decupată, care i-a pus în valoare decolteul, completată de un clutch argintiu și pantofi negri.

Cu doar o zi înainte, a participat la o altă petrecere Pre-Met Gala, de data aceasta găzduită de brandul de îngrijire a părului deținut de Beyoncé, Cécred. Acolo a strălucit într-o rochie crem cu aplicații, o crăpătură periculos de înaltă și detalii florale pe bust și șold. Câteva zile mai târziu, a postat un clip video în colaborare cu brandul, arătând produsele folosite pentru coafura ei.

„Orice promovează Chelley, eu voi cumpăra.” – Urmăritor, TikTok

Decizia de a investi în piese de arhivă și de a-și asocia imaginea cu branduri premium își arată roadele. Acum așteptăm să vedem ce contract major de imagine va semna în perioada următoare și dacă producătorii de film îi vor oferi rolul mult visat de fani.