Google a clarificat modul în care folosește cookie-urile și datele utilizatorilor, oferind două opțiuni principale pentru oricine îi folosește serviciile. compania le folosește pentru a livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii împotriva spamului, fraudei și abuzurilor. În plus, datele sunt folosite pentru a măsura implicarea audienței și statisticile site-ului.

Ce se întâmplă dacă accepți tot

Dacă un utilizator alege opțiunea „Acceptă tot”, Google va folosi cookie-urile și datele și pentru scopuri suplimentare. Acestea includ dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii, livrarea și măsurarea eficienței anunțurilor publicitare, dar și afișarea de conținut personalizat. Totul depinde, clar, de setările fiecărui utilizator în parte.

Mai mult, se vor afișa și reclame personalizate. Iar personalizarea asta, hai să vedem ce înseamnă, se bazează pe activitatea anterioară din browser, cum ar fi căutările Google efectuate anterior. Practic, tot ce ai căutat poate influența ce reclame vezi mai târziu.

Opțiunea „Respinge tot”

Numai că lucrurile stau puțin diferit dacă alegi să nu fii de acord. În cazul opțiunii „Respinge tot”, Google a precizat clar că nu va utiliza cookie-urile pentru aceste scopuri suplimentare. Asta înseamnă că nu vei mai primi conținut și reclame personalizate în același mod.

Și totuși, ce vei vedea? Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment (de exemplu, articolul pe care îl citești), activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală. Anunțurile nepersonalizate se bazează pe aceleași criterii. E drept că nu scapam de tot de ele.

Personalizarea, mărul discordiei

Dar ce înseamnă, pe bune, conținutul personalizat? V-ați gândit vreodată cum decide un algoritm ce să vă arate? Potrivit documentației, acesta poate include „rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare”.

Sună familiar, nu-i așa?

Si mai există un detaliu. Google menționează că folosește cookie-uri și date „pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Pentru cei care doresc un control și mai amănunțit, compania oferă și secțiunea „Mai multe opțiuni”. Acolo se pot găsi informații suplimentare și detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate, disponibile oricând și la adresa g.co/privacytools.