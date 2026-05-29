Aproape patru ani au trecut de când i-am spus adio pe teren, iar acum Serena Williams pare gata să scrie un nou capitol. La 44 de ani, fosta campioană se pregătește pentru o revenire monumentală în tenisul profesionist, solicitând un wildcard pentru turneul pe iarbă de la Londra, unde ar urma să joace la dublu alături de tânăra canadiană Victoria Mboko.

De ce ne interesează pe noi, dincolo de sportul în sine? Pentru că povestea ei din acest moment este despre reinventare după 40 de ani și despre cum o schimbare radicală de sănătate îți poate da energia să te întorci la pasiunile tale. Știi momentul ăla când simți că ai pus cariera în cui pentru familie, dar parcă inima îți cere altceva? Exact prin asta pare să treacă și Serena acum.

Zvonurile care au aprins internetul

Totul a pornit de la o dezvăluire făcută în podcastul „Served”, găzduit de bunul ei prieten, fostul jucător Andy Roddick. Potrivit unui clip postat pe platforma X, campioana legendară intenționează să revină în competiție făcând pereche cu numărul 9 mondial.

Iar lucrurile devin și mai clare dacă ne uităm la calendar. Într-o analiză publicată recent de Theblast, se arată că turneul Queen’s Club Championships este programat să înceapă pe 8 iunie, acesta fiind momentul ales pentru întoarcere.

Dar Această mutare contrazice cam tot ce a declarat ea în ultimele luni. Când s-a aflat în decembrie că a reintrat în programul de testare anti-doping al Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului, a negat totul. Le-a scris urmăritorilor ei că nu se întoarce și a descris zvonurile online drept un „foc sălbatic” scăpat de sub control.

Mai mult, în ianuarie, la emisiunea „Today”, când prezentatoarea Savannah Guthrie a întrebat-o direct despre o revenire, Serena a râs. A evitat un răspuns clar, a spus că se distrează și a refuzat să discute despre documentele anti-doping, susținând că nu are voie să vorbească despre asta la televizor.

Transformarea fizică și energia regăsită

Și totuși, ce i-a dat acest impuls neașteptat? Răspunsul s-ar putea ascunde în deciziile legate de propria sănătate. Serena a recunoscut că a apelat la medicamente pentru slăbit, iar rezultatele i-au schimbat complet starea de bine fizică.

A dat jos 35 de kilograme. Analizele ei arată impecabil, colesterolul a scăzut cu 30 de procente, iar riscul de a dezvolta boli de inimă pe parcursul vieții s-a redus cu 70 la sută. Sincer, dincolo de orice trofeu, cifrele astea sunt o victorie uriașă pentru orice femeie.

Acum se simte mai ușoară și plină de energie. Aleargă, face plimbări lungi și bagă sesiuni intense de pilates. Ba chiar a povestit că a ieșit pe teren să lovească mingea pur și simplu de plăcere, fără presiunea imensă din timpul carierei, care s-a încheiat emoționant în 2022 la U.S. Open, după o înfrângere în turul trei în fața Ajlei Tomljanović.

Viața de mamă, cu bune și cu rele

Iar dincolo de antrenamente și diete, viața ei de zi cu zi seamănă mult cu a noastră. Serena se confruntă cu aceleași dileme de parenting pe care le dezbatem și noi la o cafea.

Recent, a povestit online un episod cu fiica ei cea mare, Olympia. Pentru că fetița a refuzat să meargă la culcare când i s-a cerut, Serena i-a interzis să mai meargă la o petrecere în pijamale pe care o aveau programată. Au urmat lacrimi, clar . Fosta campioană a recunoscut cât de greu i-a fost să aplice această pedeapsă și cât de mult a consumat-o emoțional, primind ulterior un val de critici pe internet de la fani care au acuzat-o de parenting defectuos.

Într-un podcast live cu Michelle Obama, ea a vorbit deschis despre cum gestionează rolul de mamă pentru Olympia (8 ani) și Adira (2 ani) alături de soțul ei, Alexis Ohanian. A mărturisit că, până când față cea mare a împlinit șase ani, și-a impus o regulă strictă: să nu stea departe de ea mai mult de 24 de ore. O decizie pe care acum o consideră poate puțin extremă, dar care a fost modul ei de a fi prezentă zi de zi.

Acum, atenția tuturor se mută pe terenul de iarbă de la Londra. Lista finală pentru Queen’s Club se închide în curând, iar organizatorii urmează să confirme oficial cine primește wildcard-urile disponibile pentru proba de dublu.