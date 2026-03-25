Cardi B a captat toate privirile marți seară la emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” din New York. Artista a purtat o creație spectaculoasă, de inspirație lenjerie intimă, semnată de designerul Valdrin Sahiti. O apariție îndrăzneață și plină de strălucire.

O rochie de aur din colecția 2025

O apariție de neuitat. Rochia mulată, lungă până în pământ și încrustată cu pietre prețioase de un auriu metalic, face parte din colecția de toamnă 2025 a lui Sahiti. Partea de jos a fustei se transformă într-un material negru fluid, adăugând un contrast dramatic. Dar, hai sa vedem, piesa de rezistență a fost designul inspirat de lenjerie, cu cupe din dantelă neagră. Silueta fără mâneci a fost cadrul ideal pentru a-i pune în valoare tatuajele complexe, în timp ce decupajele de la spate au accentuat tema senzuală a întregii ținute.

Stilul dramatic, o semnătură personală

În spatele acestei alegeri vestimentare se află colaborarea de lungă durată cu stilistul Kollin Carter. Într-un interviu mai vechi, acesta a descris perfect viziunea lor comună. Iar cuvintele lui se potrivesc perfect și acum.

„Dacă ar fi să-i descriu stilul, aș spune dramă. Este foarte pasionată de dramatism”, a declarat Carter. „Ne place să exagerăm în spectacole – [este] unul dintre acele aspecte care ne oferă șansa de a fi noi înșine, de a ieși în evidență, de a fi îndrăzneți și distractivi.”

Valdrin Sahiti, preferatul vedetelor

Și nu e de mirare că a ales acest designer. Creațiile lui Valdrin Sahiti au devenit o prezență constantă pe covorul roșu în ultima vreme. În februarie, de exemplu, Ciara a purtat o rochie semnată de el la evenimentul NFL Honors, o creație care, similar cu cea a lui Cardi, îmbina strălucirea metalică cu detalii din dantelă inspirate de lenjerie. V-ați fi gândit că o rochie poate combina atât de bine opulența cu senzualitatea lenjeriei intime?

E drept că designerul știe ce face.

Deși Sahiti se inspiră din coduri clasice de design, stilul său este definit de un farmec contemporan și o abordare maximalistă. Pe lista clientelor sale celebre se numără, pe lângă Cardi B și Ciara, nume uriașe precum Jennifer Lopez și Beyoncé Knowles-Carter.

Un beauty look natural

Numai că, în contrast cu opulența rochiei, Cardi a optat pentru un look de beauty minimalist. A ales să-și poarte părul voluminos în stilul său natural (o decizie care a echilibrat perfect ținuta), iar machiajul a fost subtil, accentul fiind pus pe o linie de tuș și un gloss de buze. O alegere inteligentă care a lăsat rochia să fie personajul principal.