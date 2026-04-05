Apare la fiecare căutare și, de cele mai multe ori, apeși „Acceptă tot” fără să stai pe gânduri. Dar te-ai întrebat vreodată ce anume accepți? Gigantul tech explică negru pe alb, în propriul mesaj, cum folosește datele pentru a-și menține și dezvolta serviciile, de la funcționalități de bază la publicitate personalizată.

De la mentenanță la protecție

La prima vedere, o parte din colectarea de date are scopuri pur funcționale, esențiale pentru ca totul să meargă cum trebuie. Compania afirmă că folosește cookie-uri și date pentru a „livra și menține serviciile Google”. Si, dincolo de simpla funcționare, este vorba și de securitate.

Google menționează explicit că unul dintre scopuri este să poată să „urmărească întreruperile și să protejeze împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor”. lucrurile de bază care fac motorul de căutare și serviciile asociate să funcționeze corect și în siguranță pentru utilizator.

Măsurarea audienței, cheia dezvoltării

Odată ce serviciile sunt funcționale, următorul pas este analiza modului în care sunt folosite. Aici, datele devin un instrument de business intelligence. Gigantul tech recunoaște că vrea să „măsoare interacțiunea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”.

Practic, fiecare click al tău este analizat pentru a vedea ce funcționează și ce nu. Iar informațiile colectate nu ajută doar la repararea problemelor, ci și la crearea viitorului, având ca scop declarat să „dezvolte și să îmbunătățească servicii noi”.

Miezul afacerii publicitatea

Hai să vedem partea care generează, de fapt, veniturile. Publicitatea este menționată direct și fără ocolișuri. Google admite că folosește datele pentru a „livra și măsura eficiența reclamelor” (adică reclamele acelea care te urmăresc peste tot pe internet). Numai că lucrurile devin și mai specifice de atât.

Compania face o distincție clară între conținut și reclame, ambele putând fi personalizate. Astfel, datele sunt folosite pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale” și, separat, pentru a „afișa reclame personalizate, în funcție de setările tale”.

Diferența este subtilă, dar esențială.

Ce înseamnă, pe bune, „personalizat”?

Documentul explică și ce se întâmplă dacă nu ești de acord cu personalizarea. Chiar și atunci, anumite informații tot sunt luate în calcul. „Conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. În cazul reclamelor, e și mai simplu: „Reclamele nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”.

Iar când accepți totul, personalizarea devine mult mai profundă. „Conținutul și reclamele personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Mai mult, compania specifică un detaliu interesant: „Folosim, si, cookie-uri și date pentru a adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Pentru cei care doresc să refuze, există opțiunea „Respinge tot”. Compania menționează că utilizatorii pot vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și gestiona setările de confidențialitate.