Te-ai întrebat vreodată ce se ascunde, de fapt, în spatele banalului click pe „Acceptați tot”? Google pune pe masă exact ce face cu datele tale, iar lista e mai lungă decât ai crede. gigantul tehnologic folosește module cookie și date pentru cel puțin șapte scopuri distincte, de la funcționarea de bază a serviciilor până la personalizarea reclamelor care te urmăresc pe internet.

Ce se întâmplă când dai click pe „Acceptați tot”?

Atunci când alegi opțiunea „Acceptați tot”, îi oferi companiei permisiunea de a folosi datele tale pentru o serie de scopuri suplimentare, dincolo de cele esențiale. E drept că sună inofensiv, dar hai să vedem exact ce înseamnă. Practic, ești de acord ca Google să poată „Dezvolta și a îmbunătăți servicii noi”. Mai mult, compania va „Furniza și a măsura eficiența anunțurilor”.

Dar asta nu e tot. Acceptul tău înseamnă și că vei vedea „conținut personalizat, în funcție de setările dvs.” și, poate cel mai vizibil aspect pentru utilizatorul de rând, vei primi „anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”.

Servicii esențiale pe care nu le poți refuza

Indiferent dacă accepți sau respingi, Google tot colectează anumite date pentru a-și menține serviciile funcționale. Cum vine asta? Ei bine, compania specifică foarte clar că anumite module cookie sunt folosite pentru a „Furniza și a menține serviciile Google”.

Pe lângă asta, se asigură că pot „Urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”. Iar pentru a-și optimiza platformele, Google trebuie să poată „Măsura interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și a îmbunătăți calitatea acestora”. Pe acestea, vrei nu vrei, le accepți implicit prin simpla folosire a serviciilor.

Trecutul tău online te urmărește

Diferența dintre o experiență personalizată și una generică stă exact în istoricul tău. Dacă nu oferi consimțământ extins, lucrurile sunt simple. „Anunțurile nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală.” La fel se întâmplă și cu rezultatele căutărilor sau recomandările de pe YouTube.

Numai că, odată ce ai dat acceptul, jocul se schimbă. Google recunoaște că „Conținutul și anunțurile personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri personalizate, pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare.” Practic, fiecare căutare pe care ai făcut-o vreodată (din acel browser, cel puțin) poate fi folosită pentru a-ți contura profilul publicitar.

Controlul e (parțial) la tine

Există și o cale de mijloc. Butonul „Respingeți tot” face exact ce promite. Compania menționează că „Dacă alegeți „Respingeți tot”, nu vom utiliza module cookie în aceste scopuri suplimentare.” Astfel, rămâi doar cu monitorizarea de bază, necesară funcționării.

Si totuși, pentru cei care vor un control mai granular, există o altă variantă. Google îndeamnă utilizatorii să selecteze „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate.” Mai mult, compania oferă și o adresă directă pentru un control sporit, precizând că „Puteți, si, să accesați oricând g.co/privacytools.”