La doar câteva ore după ce Drake și-a lansat noul album „Iceman”, administrația Donald Trump a preluat coperta și a modificat-o pentru a atrage atenția online. Pe contul de X al Casei Albe a apărut o imagine cu o mână tatuată ținând un lanț masiv cu un pandantiv „MAGA” plin de diamante, însoțită simplu de textul „ICED OUT”.

Te-ai întrebat vreodată cum te-ai simți dacă muncă ta ar fi luată și folosită pentru o campanie pe care poate nici nu o susții? Dincolo de zgomotul constant de pe rețelele sociale, situația ne arată cât de ușor poate fi deturnată imaginea cuiva. Când o instituție îți folosește creația fără voie, cine te apără de fapt?

Reacția dură a internetului

Fanii rapperului au luat foc imediat.

Mulți i-au cerut artistului să ia măsuri legale urgente împotriva acestei asocieri forțate cu imaginea politică a președintelui.

„Drake ar face bine să dea în judecată și să trimită o notificare de încetare, sau nu va scăpa NICIODATĂ de acuzații.” – Fan

Și valul de critici nu s-a oprit aici. rapperul 6Lack a comentat scurt, numind lanțul din imagine „fals”. Un alt critic a observat că guvernul este disperat după susținători, adăugând o remarcă acidă despre întreaga situație.

„Singurul lucru mai penibil decât Drake este administrația Trump.” – Critic online

Iar întrebările au continuat să curgă din partea utilizatorilor nedumeriți. Unii au întrebat direct: „De ce încearcă Partidul Republican să se strecoare prin hip hop?”. Altcineva a pus punctul pe i cu o altă ironie: „De ce conduce un copil social media Casei Albe?”.

Drame personale și conflicte vechi

Sinceră să fiu, e mare păcat că toată această controversă umbrește mesajul real și extrem de vulnerabil al noului album. Așa cum a semnalat Theblast într-un material publicat recent, pe prima piesă a materialului discografic, intitulată „Make Them Cry”, Drake dezvăluie o dramă de familie dureroasă legată de tatăl său, Dennis Graham.

„Tatăl meu are cancer chiar acum, ne luptăm cu stadiile.” – Drake, versuri

Dar artistul vorbește deschis și despre propriile temeri. La 39 de ani, presiunea trecerii timpului se simte altfel: „Sunt pe cale să împlinesc patruzeci de ani, frate, mă lupt cu îmbătrânirea.”

Numai că Drake nu ar fi Drake fără să arunce și câteva săgeți. Pe piesa „1 Am În Albany”, el îl atacă pe Kendrick Lamar, dar și pe LeBron James, acuzându-l pe baschetbalist de lipsă de loialitate.

„Vă rog să nu mă mai întrebați ce se întâmplă cu 23 și cu mine, eu sunt un n**** adevărat, iar el nu este, e în ADN-ul meu.” – Drake, versuri

Muzica și politică, o relație complicată

Situația lui Drake nu este un incident izolat. Nancy Sinatra s-a confruntat cu aceeași neputință frustrantă când Donald Trump a folosit celebra piesă „My Way” a tatălui ei, Frank Sinatra. Ea a numit gestul un „sacrilegiu”, dar a recunoscut că mâinile îi sunt legate, deoarece doar editorii care dețin drepturile pot interveni legal.

Unii artiști aleg să se implice de bunăvoie. Nicki Minaj, de exemplu, a explicat recent de ce a ales să își asume public susținerea pentru Trump, după ce a primit ajutor de la politicieni republicani într-un moment dificil.

„A fost înrădăcinat în creierul tuturor din industria muzicală că ar trebui să fim o familie democrată. Știam pur și simplu că nu le va plăcea că îl susțin pe Trump.” – Nicki Minaj, artistă

Decizia de a acționa în instanță împotriva Casei Albe aparține acum exclusiv echipei legale a lui Drake. Termenul pentru o eventuală notificare oficială rămâne deschis, iar fanii așteaptă să vadă dacă artistul își va apăra drepturile de autor în fața guvernului.