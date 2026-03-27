Zendaya, una dintre cele mai apreciate actrițe ale momentului, a confirmat că intenționează să „dispară pentru o perioadă” după un an 2026 extrem de aglomerat. La 29 de ani, vedeta va apărea în nu mai puțin de patru filme de top și în noul sezon al unui serial de succes, un maraton profesional care o va aduce în fața unei decizii radicale.

2026, un an infernal pentru actriță

Anul 2026 se anunță a fi, fără exagerare, „anul Z”, așa cum l-a numit un jurnalist. Programul actriței este, pe bune, de necrezut. Totul începe în aprilie, cu lansarea filmului A24, „The Drama”, în care joacă alături de Robert Pattinson. Vara devine și mai aglomerată. În iulie, apare în blockbusterul lui Christopher Nolan, „The Odyssey”, și, tot în aceeași lună, revine în universul Marvel cu „Spider-Man: Brand New Day”, ambele proiecte avându-l în distribuție și pe partenerul ei, Tom Holland.

Și asta nu e tot.

Spre finalul anului, pe 18 decembrie, fanii o vor putea vedea în „Dune: Part Three”, regizat de Denis Villeneuve. Pe lângă maratonul cinematografic, Zendaya se întoarce și pe micile ecrane în rolul principal din „Euphoria” (producție HBO), sezonul trei fiind programat pentru lansare în primăvara lui 2026.

„Sper doar ca oamenii să nu se sature de mine”

Declarațiile, care au devenit rapid virale, au fost făcute în timpul unei apariții la emisiunea Fandango, „Big Ticket”, alături de distribuția filmului „The Drama”. Conștientă de expunerea uriașă care o așteaptă, actrița și-a exprimat o oarecare îngrijorare, dar și recunoștința față de fani. V-ați gândit vreodată cum e să fii în centrul atenției non-stop?

„Sper doar ca oamenii să nu se sature de mine și apreciez pe toți cei care susțin oricare dintre filme, care îmi susțin cariera în orice fel”, a explicat Zendaya. Ea a ținut să adauge că este „profund recunoscătoare” pentru tot sprijinul primit.

Iar apoi a continuat pe același ton, cu o sinceritate dezarmantă: „Sper doar ca voi să nu vă săturați de mine anul acesta”.

Planul de a intra „în ascunzătoare”

Dincolo de cifre și de proiecte, presiunea celebrității pare să-și spună cuvântul. Atenția publicului este la cote maxime nu doar datorită carierei sale, ci și a relației cu Tom Holland, despre care s-a speculat intens că s-ar fi căsătorit în secret. În acest context, Zendaya a fost foarte directă în privința planurilor sale de viitorul apropiat.

Numai că decizia ei pare deja luată. Actrița a dezvăluit fără ocolișuri ce are de gând să facă odată ce acest tur de forță profesional se va încheia.

„Pentru că vă spun ceva, după asta, voi dispărea pentru o perioadă. Va trebui să mă ascund puțin”, a concluzionat vedeta, lăsând pe toată lumea să se întrebe cât va dura această pauză de la viața publică.