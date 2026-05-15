Regele Charles a decis sa ia o pauza de la protocolul rigid de joi și a aparut vineri intr-o ipostaza extrem de relaxata la Royal Windsor Horse Show. Monarhul britanic, imbracat intr-un costum gri impecabil, a fost surprins razand cu pofta și gesticuland amplu. O imagine rara care ne aminteste instantaneu de regretata sa mama.

O traditie de familie dusa mai departe

Dincolo de caii de rasa și palariile elegante, momentul are o incarcatura emotionala aparte. Gandeste-te la momentele în care preiei o pasiune de la parintii tai și brusc ii intelegi mult mai bine. Asta vedem acum la curtea britanica, unde noul monarh pare sa gaseasca exact acelasi refugiu pe care il cauta și Regina Elisabeta în zilele ei grele. Este o lectie subtila despre cum traditiile de familie ne ajuta sa procesam dorul și sa mergem mai departe.

Stim deja ca regretata regina nu rata aproape niciodata acest eveniment anual. Chiar și cu doar patru luni inainte sa se stinga din viata, pe 8 septembrie 2022, suverana a tinut sa fie prezenta în tribune. Prima ei aparitie oficiala acolo a fost tocmai în 1947, alaturi de sora ei, Printesa Margareta. Și totusi, nu mereu a fost o bucurie absoluta. Prin 2013 camerele au surprins-o destul de morocanoasa, iar în 2019 a infruntat o ploaie torentiala doar ca sa isi admire caii preferati. Iar când spectacolul a revenit în 2021, a purtat acel faimos batic cu imprimeu canin care a facut deliciul presei și a urmarit cu atentie prestatia calului ei, Fools Paradise.

Zambete și o atmosfera complet neasteptata

La editia de anul acesta, Charles nu a fost singur. Așa cum remarca Hellomagazine intr-un fotoreportaj publicat recent, regele a fost insotit de Ducele și Ducesa de Edinburgh. Sophie, ducesa, a afisat la randul ei un zambet uriaș pe toata durata competitiei. Mai mult, fiica lor, Lady Louise Windsor, chiar lucra part time la acest eveniment. cat de des vezi membri ai familiei regale avand un job obisnuit la un spectacol ecvestru?

Dar Charles a fost clar vedeta zilei.

Uneori radea de mama focului, alteori isi punea mainile în cap, traind intens fiecare moment al competitiei. O schimbare uriașă de atitudine dupa petrecerea oficiala de la gradina, unde lucrurile sunt mereu tinute din scurt.

Ramane de urmarit daca monarhul va transforma aceasta iesire intr-o prezenta obligatorie în calendarul sau anual, așa cum facea mama sa. Până la editia de anul viitor, Casa Regala trebuie sa decida cum va integra aceste momente de vulnerabilitate simpatica în noua imagine publica a regelui.