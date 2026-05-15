Fostul star NFL Jason Kelce a decis sa renunte la kilogramele pe langa asta dupa retragerea din sportul de performanta în martie 2024. Până acum a topit deja peste 11 kilograme, dar reacția publicului a fost complet diferita față de ce și-ar fi imaginat cineva.

Te-ai intrebat vreodata cum e sa fii criticat tocmai pentru ca ai grija de sanatatea ta? Povestea lui ne arata ca presiunea imaginii corporale nu iarta pe nimeni, nici macar pe un uriaș campion de Super Bowl. Când corpul tau se schimba, oamenii din jur au mereu ceva de comentat, iar asta ne aminteste cat de util este sa facem aceste schimbari doar pentru noi insene.

Adevarul despre noul aspect fizic

Discutia a pornit recent în podcastul „New Heights”, unde Jason a vorbit deschis cu fratele sau, Travis Kelce, despre reversul medaliei în procesul sau de slabire.

„Nimeni nu m-a placut până nu am devenit gras. Și pe măsură ce devin mai slab, oamenii ma urasc din ce în ce mai mult.” – Jason Kelce, fost jucator NFL

Iar Travis i-a dat dreptate, glumind ca în copilarie copiii mai plinuti erau cei mai amuzanti de avut în preajma. Raspunsul lui Jason a venit imediat, recunoscand cu mult umor situația.

„Este adevarat, oamenii grasi sunt pur și simplu mai buni.” – Jason Kelce, fost jucator NFL

Decizia de a schimba stilul de viata

Dar de ce a ales sa slabeasca exact acum? Intr-un interviu citat recent de Theblast, sportivul a explicat ca intentia sa nu este sa devina extrem de slab, vizand o greutate intre 113 și 120 de kilograme. Motivatia lui principala a fost una pur practica și extrem de relatabila pentru oricare dintre noi, mamele sau femeile mereu pe fuga. Spatele și genunchii nu il mai dor, iar joaca pe podea cu cei patru copii ai sai a devenit mult mai ușoară.

Și totusi, cum gestioneaza poftele intr-o lume plina de tentatii? Ei bine, dupa o vacanta în familie la Disney World, unde a recunoscut ca a exagerat cu rulourile cu ou și inghetata, a recurs la o solutie drastica. A tinut un post de 48 de ore alaturi de prietenul sau Marcus Spears, pe care l-a intrerupt abia de Ziua Recunostintei.

Viata dincolo de lumina reflectoarelor

Tranzitia spre o viata obisnuita nu este deloc simpla dupa 13 ani de antrenamente riguroase. Pe langa proiectele de televiziune, documentarul de pe Prime Video și aparitiile la „Saturday Night Live”, viata de familie rămâne în centrul atentiei. Sotia sa, Kylie Kelce, a incercat chiar sa-i faca o farsa pe TikTok anul trecut, intrebandu-l daca și-ar dori sa fie mai atletic.

Raspunsul lui a fost plin de incredere și a luat-o complet prin surprindere.

„Oh, Doamne, nu prea, simt ca sunt destul de atletic. Nu stiu. Simt ca uneori sunt atat de atletic incat este o povara de purtat. As vrea ca asteptarile sa fie mai mici, stii ce zic?” – Jason Kelce, fost jucator NFL

Urmatoarele luni ne vor arata daca Jason va reusi sa isi mentina noua greutate pe termen lung, departe de presiunea terenului de fotbal. Până la urma, procesul lui ne învață un truc necesar: atunci când decizi sa schimbi ceva la corpul tau, fa-o pentru confortul tau zilnic și pentru energia de a te juca alaturi de cei dragi, nu pentru aplauzele celor din jur. Acum e momentul sa te gandesti și tu la ce schimbare mică iti poate face ziua mai ușoară!