Erika Eleniak, actrița care a devenit un simbol al anilor ’90 datorită rolului din Baywatch, pare astăzi o cu totul altă persoană. La 56 de ani, vedeta a renunțat la imaginea care a consacrat-o și a adoptat un stil complet diferit, care i-a surprins pe mulți dintre fanii care și-o aminteau alergând pe plajă în celebrul costum de baie roșu.

O transformare radicală

Au trecut mai bine de 30 de ani de când juca rolul lui Shauni McLain în serialul fenomen Baywatch, între 1989 și 1992. Acum, Erika Eleniak are un look mult mai îndrăzneț. E drept că și-a păstrat părul blond, însă corpul ei este acoperit de numeroase tatuaje, inclusiv pe mâini, având brațele complet tatuate. Fanii spun că este greu de recunoscut, dar admit că arată în continuare foarte bine pentru vârsta ei.

Povestea din spatele tatuajelor

De ce și-a schimbat atât de mult imaginea? V-ați întrebat vreodată ce se ascunde în spatele unei astfel de decizii? Invitată în podcastul „Still Here Hollywood”, realizat de Steve Kmetko, actrița a explicat că a început să se tatueze spre finalul anilor ’20, imediat după ce a părăsit serialul Baywatch, la începutul celui de-al treilea sezon.

Fiecare desen are o semnificație aparte. Unul dintre ele, de exemplu, este o floare de iris, un omagiu adus mamei sale, care purta acest nume și care a decedat. Erika a spus că îi plac tatuajele și că își vede corpul ca pe o modalitate de a-și spune povestea. Primul tatuaj a fost pe spate, dar nu a dezvăluit niciodată ce reprezintă.

O perspectivă foarte personală.

Iar acum, la peste 50 de ani, are ambele brațe acoperite complet de cerneală.

De la Spielberg la Playboy și Baywatch

Înainte de a deveni salvamar pe micile ecrane, cariera Erikăi a fost una surprinzător de variată. A debutat în cinematografie în 1982, în celebrul film „E.T. the Extra-Terrestrial”, regizat de nimeni altul decât Steven Spielberg. Ulterior, a schimbat complet direcția și a devenit model Playboy pentru Hugh Hefner. Au urmat apariții în seriale TV precum „Silver Spoons”, „Still the Beaver” și „Boys Will Be Boys”, care i-au pregătit terenul pentru rolul din Baywatch. După plecarea din serial, a jucat în filme cunoscute, printre care „The Blob”, „Under Siege” și „A Pyromaniac’s Love Story”.

Ce face Erika Eleniak în prezent

În ultimii ani, aparițiile sale pe marile ecrane s-au rărit. Cel mai recent rol a fost în comedia neagră „Lolipop Gang” din 2024, iar anul trecut a încheiat filmările pentru un nou proiect, „Alchemy In Venice”, care nu are încă o dată oficială de lansare. Născută în 1969 în Glendale, California, actrița s-a stabilit de ani buni în Canada.

Dar viața ei personală a fost la fel de plină. Din 2005 este căsătorită cu Roch Daigle (cu care locuiește și acum în Calgary), iar împreună au o fiică, Indyanna, născută în 2006. Înainte de această căsnicie, Erika a mai fost măritată cu autorul Philip Goglia și a fost logodită cu Billy Warlock, chiar colegul ei de platou din Baywatch.