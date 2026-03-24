Cardi B, la 33 de ani, se pregătește intens pentru turneul „Little Miss Drama”, care include 35 de spectacole pe parcursul a două luni. În același timp, artista, mamă a patru copii, lansează în aprilie propria linie de produse de îngrijire a părului, Grow-Good. Iar viața ei, după cum singură recunoaște, a fost un film în ultima vreme.

De la Uggs la tocuri fucsia

Într-un studio de repetiții din Los Angeles, la final de ianuarie, atmosfera e încărcată. Cardi B, îmbrăcată lejer cu o bonetă de mătase supradimensionată și cizme Ugg, urmărește dansatoarele executând mișcări complexe. Când încearcă și ea o mișcare mai dificilă, se prăbușește. Se uită resemnată la colegele ei și le întreabă: „Voi aveți 20 și ceva de ani, nu-i așa?”

Energia nu e cea potrivită. Artista se oprește brusc, realizând care e problema. „De-asta nu mă simt «cunt», din cauza Ugg-șilor ăstora nenorociți”, spune ea, îndreptându-se spre vestiar. Se întoarce un minut mai târziu purtând niște botine fucsia cu toc, sclipitoare. Atitudinea i se schimbă instantaneu. „Okay, Doroth-eisha!”, strigă aprobator Patientce Foster, directorul ei de creație. Acum e gata de treabă.

Urăsc coregrafia, e ca matematica

Au trecut șapte ani de la ultimul ei turneu, iar presiunea e imensă. „Vreau să le ofer fanilor mei un moment bun și am tras sfori ca să fac rahatul ăsta să se întâmple, iar rezultatul e superb.” Doar că asta implică o muncă titanică. Zilele ei sunt pline de repetiții, „100 de miliarde de întâlniri” și programări la medic. Deși un doctor i-a spus recent că nivelul hormonal este prea ridicat și că trebuie să o lase mai moale, răspunsul ei a fost tranșant: „Nu, nu pot… Nu anul ăsta.”

V-ați fi imaginat că o celebritate de calibrul ei se simte intimidată de alți artiști? Cardi a mers la concertele Madonnei și ale lui Beyoncé pentru inspirație, dar recunoaște limitele. Despre show-ul lui Beyoncé, a spus: „A fost o nebunie… E mult peste ce aș putea face eu”. Până la urmă, cea mai mare anxietate a ei este legată de dans. „Urăsc coregrafia; e ca matematica pentru mine”, admite ea. „Nu am cine știe ce ritm. Aș putea să cânt rap toată ziua. Dar dansul e, ugh.”

Cum naiba o să fac rahatul ăsta să funcționeze?

Dincolo de scenă, Cardi este mamă a patru copii, iar logistica turneului este un coșmar. „Kulture e la școală, iar școala ei nu se joacă cu rahaturi de-astea”, explică artista. Nici pentru Wave, fiul ei de patru ani, nu e simplu, fiindcă își ia sporturile extracurriculare foarte în serios. Autobuzele de turneu miros mereu a benzină, un mediu deloc plăcut pentru copii.

Așa că întrebarea rămâne. „Așa că stau și mă gândesc, Cum naiba o să fac rahatul ăsta să funcționeze?”

Dar tot ei sunt motivația ei. Muncește din greu pentru a le asigura un viitor și pentru a-i face mândri. „Vreau să fiu bunica la care vine toată lumea acasă și zice: «Da, bunica mea a fost șmecheră».”

Nu vă puneți usturoi în păr

Noua ei linie de produse de îngrijire a părului, Grow-Good, nu a apărut din neant. Acum 13 ani, Cardi a devenit virală pe Instagram cu un clip în care își prezenta rețeta pentru o mască de păr: avocado, ouă și maioneză. Acum, transformă această pasiune într-o afacere (care folosește uleiuri de avocado, cocos și rozmarin), dar este extrem de conștientă de responsabilitate.

Ea crede cu tărie în beneficiile produselor naturale și are sfaturi clare. Despre ceapă, spune că e excelentă pentru regenerare, dar avertizează: „Ceapa! Nu! Vă! Face! Părul! Să! Pută!” Apoi, devine foarte serioasă. „Am încercat usturoiul… Nu vă puneți usturoi în păr.”

Miza este uriașă, mult mai mare decât în muzică. „Oamenii o să-mi cumpere produsul doar pentru numele meu, dar te vei întoarce? Despre asta e vorba, să te întorci.” Iar un eșec aici ar fi devastator. „O melodie proastă nu o să-ți distrugă viața… [Dar] imaginează-ți că îți pui un rahat în păr, ți-l strici, iar eu sunt responsabilă?!”

Pe bune, maternitatea pare să fi fost transformarea radicală din viața ei. „Ceva se schimbă în tine, și asta li se întâmplă tuturor mamelor”, spune ea. „Un nou tu se naște.” Întrebată dacă ar schimba ceva la parcursul ei, artista devine reflexivă. „Sunt multe mișcări de business la care aș fi vrut să fiu puțin mai înțeleaptă, dar simt că fac totul la momentul potrivit… Bine, poate ar fi trebuit să-mi lansez albumul puțin mai devreme. Dar știi ce? Totul e grozav.”