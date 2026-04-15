Jean de la Craiova și Paula Dumitrescu formează un cuplu de aproape 30 de ani, dar lucrurile nu au fost întotdeauna roz. Invitat alături de Vali Vijelie la „Testul Poligraf” al lui Selly, artistul a povestit un episod incredibil din trecutul său. Mai exact, momentul în care amanta i-a bătut la ușă, iar soția a fost cea care i-a deschis.

Amanta a apărut la ușă cu mama ei

Deși în presă au mai apărut zvonuri despre infidelitățile sale, Jean de la Craiova a preferat mereu discreția. Iar acum, întrebat direct de Vali Vijelie dacă a fost vreodată prins de soție cu o altă femeie, manelistul a răspuns sincer, fără ocolișuri, relatând un moment de-a dreptul delicat.

„A venit la ușă la mine împreună cu mama ei, nu știa că eu sunt însurat. Eu dormeam. Soția mea a deschis ușa. Avea o cutie în mână”, a povestit Jean de la Craiova.

V-ați gândit ce poți să mai faci într-o astfel de situație, pe bune?

Prins la mijloc și neștiind cum să reacționeze, artistul a improvizat pe loc o explicație menită să detensioneze atmosfera explozivă din casă. Soluția lui a fost una demnă de o comedie. „Fă-le cu mâna, dragă, suntem la camera ascunsă”, i-a spus el atunci soției.

Vali Vijelie recunoaște și el infidelitatea

Numai că dezvăluirile nu s-au oprit aici. Vali Vijelie, colegul său de emisiune, este deja cunoscut pentru escapadele sale, pe care soția, Carmen Rusu, i le-a iertat de fiecare dată. Chiar și acum doi ani, când a fost surprins în compania altei femei, căsnicia lui a rezistat. Artistul are o teorie proprie despre bărbați și fidelitate, pe care a expus-o fără rețineri.

„Știi că e o vorbă: care e fără de păcat să dea cu piatra în celălalt. Din punctul meu de vedere noi, bărbații, suntem de două feluri: care fac și care nu recunosc. Tu din ce categorie faci parte? Vezi ce înseamnă tăcerea? Are un răspuns! Și de aici vine vorba!”, a spus manelistul.

„Le recunosc în fața lui Dumnezeu”

Discuția a continuat pe un ton la fel de sincer. E drept că sinceritatea a fost la ea acasă în acea emisiune.

La întrebarea moderatorului dacă își recunoaște păcatele în fața preotului, răspunsul lui Vijelie a fost categoric și a venit la pachet cu o altă viziune asupra vieții (și a religiei, am putea spune). El a explicat cui îi mărturisește, de fapt, greșelile.

„Nu! Am greșit, îmi asum, le recunosc în fața lui Dumnezeu. Spune popa că-i păcat să iubești necununat, nici popa nu-i poamă bună, și el se sperie când tună. Așa că cine nu știe să-și trăiască viața, trece pe lângă ea”, a completat Vali Vijelie.