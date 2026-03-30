Dan Capatos și soția sa, Monica, formează de 27 de ani unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Puțini știu însă că povestea lor a început în 1999, cu o decizie radicală: Monica a anulat nunta cu un alt bărbat, cu doar două luni înainte de eveniment, pentru a fi cu prezentatorul TV.

O nuntă anulată în ultima clipă

La vremea respectivă, să fim serioși, lucrurile nu erau deloc simple. Atât Dan, cât și Monica erau implicați în alte relații. Numai ca povestea lor era diferită, mai ales în cazul Monicăi, care se pregătea să facă pasul cel mare cu altcineva. Prezentatorul a povestit, pe bune, cum stăteau lucrurile în acel moment.

„Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat”, a declarat Dan Capatos.

O decizie cu consecințe

V-ați gândit vreodată cum e să anulezi o nuntă când invitațiile sunt deja trimise? Decizia Monicăi a fost, clar, una extrem de dificilă, cu un impact major asupra familiei celuilalt bărbat. Dan Capatos recunoaște și acum greutatea acelui moment.

„Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie”, a adăugat prezentatorul.

„Sper să ne fi iertat oamenii respectivi”

Prezentatorul TV a insistat asupra faptului că nu a fost vorba de o toană de moment.

El speră că foștii parteneri i-au iertat, mai ales că timpul a demonstrat că decizia a fost cea corectă, evitând un divorț ulterior (care părea inevitabil). Convingerea lui este că, indiferent de situație, finalul ar fi fost același, doar că poate mai complicat.

„Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui”, a insistat prezentatorul TV.

27 de ani de iubire

Iar timpul, într-adevăr, le-a dat dreptate. Cei doi sunt împreună din 1999 și au un băiat, Andrei, care este pasionat de tenis. Relația lor a rezistat testului timpului, demonstrând că alegerea făcută atunci, deși dureroasă pentru alții, a fost cea corectă pentru ei.

„Dovadă că din ’99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa”, a concluzionat prezentatorul TV.