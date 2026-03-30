Dan Capatos și soția sa, Monica, formează de 27 de ani unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Puțini știu însă că povestea lor a început cu o decizie radicală: Monica a anulat propria nuntă cu doar două luni înainte de eveniment pentru a fi cu prezentatorul TV.

O nuntă anulată pe ultima sută de metri

Totul s-a întâmplat în 1999. La acea vreme, amândoi se aflau în alte relații, numai că situațiile erau complet diferite. În timp ce legătura lui Dan era pe final, Monica se pregătea de pasul cel mare cu un alt bărbat. Prezentatorul a povestit, fără ocolișuri, cum stăteau lucrurile, pe bune.

„Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat”, a declarat Dan Capatos.

„Nu a fost o toană”

V-ați putea imagina presiunea unei astfel de decizii? Hotărârea Monicăi a fost cu atât mai grea cu cât toate pregătirile pentru marele eveniment erau aproape gata.

Invitațiile fuseseră deja trimise.

Iar impactul asupra familiei celuilalt bărbat a fost, clar, unul puternic. totusi, timpul a demonstrat că nu a fost un simplu capriciu, ci o alegere asumată. „Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie”, a adăugat prezentatorul.

Fără regrete, dar cu speranța iertării

Dan Capatos este convins că, indiferent de decizia de atunci, finalul ar fi fost același, doar că ar fi implicat un divorț dureros pentru Monica. El consideră că anularea nunții (deși un șoc imens la momentul respectiv) a fost, până la urmă, răul cel mai mic. Prezentatorul TV speră că persoanele rănite la acel moment i-au iertat între timp.

„Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui”, a insistat acesta.

O poveste de 27 de ani

Timpul a confirmat că alegerea lor a fost cea corectă. Sunt împreună din 1999, iar relația lor a rezistat. Dan Capatos crede că a fost mâna destinului, chiar dacă planurile divine au părut puțin încurcate la început.

„Dovadă că din ’99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa”, a concluzionat prezentatorul TV.

Astăzi, Dan și Monica Capatos au împreună un băiat, Andrei, care este pasionat de tenis.