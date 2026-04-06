Oana Ioniță, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, a făcut o dezvăluire neașteptată despre viața ei personală, de obicei ținută departe de ochii publicului. Vedeta a recunoscut că a avut o relație secretă cu prezentatorul TV Cove, o idilă despre care foarte puțini au știut până acum.

O aventură, nu o iubire

Invitată în podcastul lui Jorge, Oana a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o cu Cove acum mulți ani. Ea a descris-o nu ca pe o poveste de dragoste solidă, ci mai degrabă ca pe o aventură de scurtă durată. E drept că detaliile oferite pictează un tablou complet. „Nu m-am mai întâlnit cu el, nu, dar am rămas în relații bune. Adică, am avut o aventură, o relație de o lună. Dar e un tip fantastic, e un tip foarte mișto, jovial și de pus pe rană. Nu știu, ar trebui să-l sun. E însurat acum. Am glumit (n.r., cu sunatul). Da, a fost o perioadă din viața mea, pentru că eram tânără și neliniștită și m-am îndrăgostit de el în momentul ăla și am avut această încercare de a avea o relație”, a spus Oana Ioniță.

Tensiuni? Nici vorbă

Dar v-ați întrebat dacă au rămas resentimente între ei după atâta timp? Se pare că nu. Deși nu mai păstrează legătura, Oana Ioniță a subliniat că nu există tensiuni și nu au absolut nimic de împărțit, relația lor încheindu-se în termeni amicali.

Viața în Spania și bărbatul cu bani

Iar dezvăluirile nu s-au oprit aici. Fosta dansatoare a vorbit și despre tatăl fiicei sale, un spaniol care i-a oferit un stil de viață complet diferit față de ce trăise până atunci. A fost o experiență definitorie pentru ea, după cum a recunoscut chiar Oana.

„Cred că a fost prima mea relație cu un bărbat cu bani. Cu mulți bani”, a mărturisit aceasta.

Situația financiară excelentă a partenerului (prima de acest fel din viața ei) a convins-o să facă o schimbare majoră și să încerce ceva nou. Hai să vedem despre ce e vorba.

De la Barcelona la Marbella

Decizia a fost să se mute în Spania pentru a vedea dacă relația are un viitor. Experiența a purtat-o prin două dintre cele mai frumoase orașe ale țării. „A fost prima persoană care a avut o situație atât de bună financiar, și mi-am zis să încerc, hai să mă mut în Spania să văd dacă am un viitor în direcția asta. M-am mutat, am locuit în Barcelona și apoi m-am mutat în Marbella. Superb, frumos, adică cine nu s-ar muta… toată România s-ar muta în Marbella”, a povestit Oana Ioniță.