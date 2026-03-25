Jador și Oana Ciocan au fost văzuți din nou împreună, zâmbitori și relaxați, în cadrul emisiunii „MediCOOL”. Apariția vine la scurt timp după ce artistul a confirmat că el și soția sa nu mai locuiesc sub același acoperiș, stârnind un val de speculații printre fani.

Apariție surpriză la MediCOOL

În ciuda perioadei delicate pe care o traversează în căsnicie, la mai puțin de un an de când au devenit părinți, cei doi au părut foarte apropiați în platoul de televiziune. Ba chiar Oana Ciocan a fost cea care l-a introdus pe Jador în emisiune, cu o prezentare plină de aluzii: „Vorbim despre relații, știm că vă place dragostea, știm că vă plac piesele domnului de față, care sunt doar despre dragoste și avem sfaturi de la Jador pentru bărbați”. Atmosfera destinsă și limbajul nonverbal au alimentat imediat speranțele fanilor pentru o posibilă împăcare.

Fanii, între speranță și confuzie

Dar lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par la prima vedere. Pe rețelele de socializare, comentariile nu au întârziat să apară, iar fanii s-au împărțit rapid în două tabere. Unii, entuziasmați de apropierea celor doi, au cerut lămuriri clare. „Nu mai divorțați? Ce naiba se întâmplă, dați și voi un comunicat, ceva!”, a scris un internaut, vizibil confuz.

Până la urmă, cum stau lucrurile, pe bune?

Misterul filmărilor din avans

Explicația este, de fapt, mult mai simplă.

Emisiunea a fost filmată în avans.

Iar internauții mai atenți și-au dat seama rapid de acest detaliu, care schimbă complet datele problemei. „Probabil au filmat mai demult”, a comentat un alt utilizator, punând capăt speculațiilor despre o împăcare fulger. Se pare că materialul ar fi fost înregistrat cu mult timp înainte de anunțul separării, existând speculații (conform unor surse din presă) că filmarea ar fi avut loc chiar în perioada Crăciunului.