Un nou iluminator de la e.l.f., despre care se spunea că ar fi „mătăsos” și ar estompa ridurile și liniile fine, a stârnit un val de interes în rândul femeilor. Numai că, în loc de detalii și recenzii, potențialele cliente sunt întâmpinate de o eroare neașteptată pe pagina care ar fi trebuit să prezinte produsul.

Un produs lăudat, acum de negăsit

Vestea s-a răspândit rapid. Femeile aflate la a doua tinerețe, în special, păreau entuziasmate de promisiunea unui produs care oferă luminozitate și, în același timp, maschează imperfecțiunile. Se vorbea despre o textură „mătăsoasă” și un efect de blurare a ridurilor. Iar când un produs de la un brand accesibil precum e.l.f. promite așa ceva, e normal ca internetul să fie în fierbere.

Doar că entuziasmul s-a lovit de un zid digital. Link-urile care ar fi trebuit să ducă spre minunea cosmetică sunt acum moarte.

„OOPS! Nu avem pagina pe care o cauți”

Orice încercare de a accesa informații despre acest nou iluminator se încheie brusc. În locul descrierii produsului, a listei de ingrediente sau a recenziilor, pe ecran apare un mesaj sec. Un mesaj care nu lasă loc de interpretări.

„OOPS! Nu avem pagina pe care o cauți. Se pare că această pagină nu este disponibilă în acest moment. Te rugăm să încerci să folosești meniul de mai sus pentru a găsi ceea ce ai nevoie sau să te întorci Acasă prin butonul de mai jos.”

Și cam atât.

Ce s-a întâmplat, pe bune?

V-ați gândit vreodată cum dispare un produs de pe internet înainte să apuce să existe cu adevărat? Asta pare să fie situația aici. E drept că speculațiile sunt multe. A fost oare o problemă tehnică ce a dus la ștergerea paginii? Sau poate lansarea a fost amânată sau chiar anulată complet?

O altă variantă ar fi un succes atât de mare (poate o listă de precomenzi uriașă) încât compania a decis să suspende temporar promovarea. Nu avem de unde să știm sigur.

În lipsa unei comunicări oficiale din partea e.l.f., totul rămâne în coadă de pește. Până la o clarificare, noul iluminator rămâne un mister digital – un produs-fantomă, lăudat înainte de a putea fi măcar cumpărat.