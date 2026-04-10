Mircea Lucescu, legendarul antrenor român, este condus astăzi, 10 aprilie, pe ultimul drum la Cimitirul Bellu din București, unde va fi înmormântat cu onoruri militare. Peste 15.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu la Arena Națională în ultimele două zile, un gest care arată imensa sa popularitate după o viață dedicată fotbalului.

Programul detaliat al funeraliilor

Cortegiul funerar a plecat în această dimineață de la Arena Națională. A urmat un traseu bine stabilit prin București. Traseul a inclus străzi emblematice precum Șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul Decebal și Bulevardul Unirii, oferind astfel o ultimă șansă celor care l-au iubit să-și ia rămas-bun. Sicriul a fost depus la Biserica Sfântul Elefterie, unde a început slujba religioasă la ora 10:00.

Ultima parte a ceremoniei are loc la Cimitirul Bellu. La ora 12:20, sicriul va fi însoțit cu onoruri militare, iar înhumarea propriu-zisă este programată pentru ora 13:10.

Familia a dorit discreție.

Din acest motiv, accesul publicului larg în cimitir este limitat, ceremonia desfășurându-se într-un cadru restrâns, alături de familie și prietenii apropiați.

Nume grele ale fotbalului, prezente la slujbă

Iar la slujba de la Biserica Sfântul Elefterie, care va dura aproximativ două ore, au fost prezente numeroase personalități din lumea sportului și nu numai. Printre cei veniți să-și ia rămas-bun se numără Gheorghe Hagi, președintele FRF Răzvan Burleanu, Mihai („Meme”) Stoica și foști mari fotbaliști precum Dănuț Lupu și Ioan Andone. A fost prezent și Mircea Geoană.

O carieră de legendă

Să fim serioși, Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. A fost o sursă de inspirație pentru generații întregi. Cu o carieră de peste șase decenii, Lucescu a adunat nu mai puțin de 35 de trofee. V-ați gândit vreodată ce înseamnă o asemenea performanță? Pe bune, cifrele îl plasează pe locul trei în clasamentul celor mai titrați antrenori din lume. Ultimul său meci pe banca tehnică a avut loc pe 26 martie, când naționala României a pierdut în fața Turciei, în meciul de baraj pentru Cupa Mondială (o înfrângere dureroasă pentru suflarea fotbalistică). Astăzi, România nu pierde doar un antrenor imens, ci și un simbol al excelenței și determinării, un om a cărui poveste va continua să inspire.

„Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”

Dincolo de omagiile publice, prietenul său, jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, a adus la lumină detalii despre problemele de sănătate ale antrenorului, care s-a stins din viață la 80 de ani. Într-o declarație clară, acesta a spus: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”.