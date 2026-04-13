Chanel și Pedro Pascal au oficializat parteneriatul. Luni, celebra casă de modă franceză l-a numit pe actorul de la Hollywood noul său ambasador, mișcarea fiind dezvăluită pe conturile de social media și adâncind legăturile dintre brand și unul dintre cei mai solicitați actori ai momentului.

O colaborare naturală

Anunțul consolidează poziționarea culturală a Chanel sub directorul de creație Matthieu Blazy. Viziunea designerului pare să rezoneze perfect cu actorul. „Iubesc viziunea lui Matthieu, pe care o găsesc puternică, elegantă și incredibil de caldă. Îmi arată cum am putea exista împreună; există ceva pentru fiecare în universul său. Sunt fericit și onorat să mă alătur și sunt nerăbdător să văd ce a plănuit Matthieu pentru viitorul Chanel. Casa are o abilitate remarcabilă de a-și onora moștenirea, rămânând în același timp modernă și relevantă, și sunt entuziasmat să fac parte din această poveste în evoluție”, a declarat Pascal într-un comunicat.

La rândul său, Blazy l-a descris pe actor ca fiind o potrivire firească pentru identitatea în continuă evoluție a brandului. „Pedro este un om minunat și un actor incredibil. Bunătatea, talentul și viziunea sa asupra lumii sunt atât primitoare, cât și inspiratoare. Suntem încântaţi să-l primim în familia Chanel și sunt fericit să pornim împreună în această aventură”, a spus el.

Parteneriatul, pregătit din timp

Dar, până la urmă, cum s-a ajuns aici? Anunțul oficial vine după ce parteneriatul a fost lansat neoficial pe covorul roșu de la Oscaruri și la prezentarea de modă din octombrie. Actorul a participat la show-ul Chanel primăvară 2026 al lui Blazy, la Grand Palais din Paris, unde designerul și-a prezentat colecția de debut pentru casă. si, Pascal a purtat Chanel la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei din Los Angeles, semnalând o aliniere timpurie între el și brand.

Mai mult, în octombrie, Pascal a stat în primul rând la show-ul de debut al lui Blazy (cel în care a defilat chiar sora sa, Lux) și a purtat un pulover personalizat cu trei nasturi de la brand.

Semnele erau deja acolo.

Un icon al modei, aproape accidental

Și totuși, actorul, care nu de puține ori a cochetat cu look-uri îndrăznețe, se consideră un icon al modei mai degrabă accidental. „E distractiv să te îmbraci elegant. Și cred că este doar o chestiune de a alege ce pui pe tine și în ce te simți bine. Și atunci, răspunsul vine de la sine, de fapt”, spunea el pentru WWD la acea vreme.

La Oscaruri, Blazy l-a îmbrăcat pe Pascal într-o cămașă de smoking fără sacou, accesorizată cu o broșă florală spectaculoasă, realizată din mătase și pene. Despre munca designerului, actorul a adăugat: „Este atât de necompromițător și asta vine din inima lui într-un mod pe care nu-l văd în multe locuri. Spune o poveste și există emoție în spatele ei.”

Extrem de ocupat, Pascal are mai multe filme programate pentru lansare în curând, inclusiv comedia „Behemoth!” și două filme din seria Avengers. Iar filmul „Star Wars: The Mandalorian and Grogu” este programat să apară în luna mai.