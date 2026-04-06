Papa Johns Canada a anunțat lansarea unui nou sortiment de pizza, disponibil pentru o perioadă limitată în toate locațiile din țară. Este vorba despre Spinach Alfredo Chicken Tomato Pizza, o rețetă ce promite o aromă bogată și cremoasă, inspirată de un aperitiv popular.

O rețetă inspirată de un aperitiv clasic

Noua pizza combină un sos cremos de spanac alfredo cu bucăți de pui la grătar, roșii Roma proaspăt tăiate și ceapă proaspătă, toate acoperite cu mozzarella. Iar baza este, fireste, blatul lor original, proaspăt și niciodată congelat (preparat din doar șase ingrediente). E drept că rețeta sună complex, dar miza este pe gust.

„Inspirată de un aperitiv clasic, preferat de fani, noua noastră Pizza cu Spanac Alfredo, Pui și Roșii oferă o aromă bogată și cremoasă în fiecare mușcătură”, a declarat Kimberly Bean, Vicepreședinte pentru Strategia de Meniu și Inovația Produselor.

Recomandari Marea Cursă ajunge la ediția 49 iar înscrierile încep pe 7 aprilie

Inovația, un pilon cheie pentru brand

Lansarea nu este una întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei de a aduce constant noutăți în meniu. Dar ce înseamnă, mai exact, inovație pentru un gigant al pizzeriilor? Ei bine, se pare că răspunsul stă în reinterpretarea unor gusturi deja cunoscute și apreciate de public.

O combinație interesantă.

Si, după cum subliniază oficialii companiei, obiectivul este să transforme preparate îndrăgite în sortimente noi de pizza. „La Papa Johns, inovația în meniu este unul dintre pilonii noștri cheie. Ne place să reimaginăm felurile preferate ale clienților și să le transformăm în pizza delicioasă”, a adăugat Kimberly Bean.

Recomandari Taylor Swift își pune cariera pe pauză în 2026 pentru nunta cu Travis Kelce

Ingrediente mai bune, Pizza mai bună

Papa Johns International, Inc. (listată la NASDAQ sub simbolul PZZA) și-a deschis porțile în 1984 cu o misiune clară, rezumată în sloganul lor celebru: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.®. Brandul pune un accent deosebit pe calitatea ingredientelor folosite, de la aluatul proaspăt până la legumele proaspăt tăiate în fiecare restaurant. Până la urmă, de aici pornește totul, nu?