O recomandare neașteptată vine de la prestigioasa organizație Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Aceștia îndeamnă publicul să demonteze hrănitorile pentru păsări pe durata verii. Motivul? Prevenirea răspândirii unei boli aviare periculoase care face ravagii în rândul înaripatelor.

La prima vedere, pare un sfat ciudat, mai ales pentru cei care se bucură să vadă păsările la fereastră. Și totuși, în spatele acestui apel se ascunde o realitate sumbră.

Un gest de bunătate cu efecte neașteptate

Mulți dintre noi punem semințe și grăunțe pentru păsărelele din grădină. E un gest frumos, menit să le ajute să supraviețuiască. Numai că, avertizează experții de la RSPB, acest act de bunătate poate avea consecințe grave, mai ales în lunile calde. Hrănitorile, deși bine intenționate, devin puncte de mare aglomerație pentru păsări. Iar unde există aglomerație, riscul de transmitere a bolilor crește exponențial.

Recomandari RSPB avertizează 5 greșeli majore pe care le faci când hrănești păsările iarna

hrănitoarea din grădina ta se poate transforma, fără să vrei, într-un focar de infecție. Păsările vin în contact direct una cu cealaltă, împart același spațiu mic și aceleași surse de hrană, condiții ideale pentru ca un agent patogen să se răspândească rapid de la un individ la altul.

Boala care decimează populațiile de păsări

Deși RSPB nu specifică o singură boală, una dintre cele mai cunoscute afecțiuni răspândite prin hrănitori este trichomonoza, o boală parazitară fatală pentru multe specii de fringilide, cum ar fi cintezele sau sticleții. Dar cum se ajunge aici, pe bune? E destul de simplu: o pasăre bolnavă lasă în urmă salivă contaminată pe semințe sau în apa de băut. Următoarea pasăre care vine să se hrănească preia parazitul, iar ciclul continuă cu o viteză alarmantă.

Vremea caldă din timpul verii nu face decât să înrăutățească lucrurile. Temperaturile ridicate favorizează supraviețuirea și multiplicarea paraziților și bacteriilor în hrana umedă sau în apa stătută din recipiente. Astfel, o hrănitoare care nu este igienizată zilnic (și să fim serioși, puțini fac asta) devine un adevărat pericol biologic.

Recomandari RSPB avertizează – nu mai hrăniți păsările din grădină din martie până în octombrie

De ce tocmai vara?

V-ați gândit vreodată că vara este, de fapt, anotimpul belșugului pentru păsări? Spre deosebire de iarna grea, când sursele de hrană sunt limitate, sezonul cald oferă o abundență de insecte, semințe naturale, fructe și lăstari. Păsările nu mai depind de ajutorul nostru la fel de mult pentru a supraviețui.

Logica este simplă.

asa ca, beneficiul adus de hrana suplimentară este mult mai mic în comparație cu riscul uriaș de a declanșa sau de a contribui la o epidemie locală. Retragerea hrănitorilor încurajează păsările să se disperseze și să caute hrană în mod natural, reducând astfel contactul direct și șansele de contaminare în masă.

Recomandari Peste 250 de câini găsiți înghesuiți într-o sufragerie se simt acum bine

Alternative sigure pentru a ajuta înaripatele

Apelul RSPB nu înseamnă că trebuie să încetăm complet să ajutăm păsările. Din contră, ne încurajează să o facem într-un mod mai inteligent și mai sigur. O alternativă excelentă este să oferiți o sursă de apă proaspătă și curată. O baie pentru păsări, curățată zilnic, poate fi vitală în zilele toride de vară, ajutându-le să se hidrateze și să-și mențină penajul curat, fără riscurile asociate cu hrănirea comună.

Iar cea mai bună soluție pe termen lung este crearea unui habitat natural în propria grădină. Plantați arbuști și flori native care produc fructe și semințe sau care atrag insecte. Acestea oferă păsărilor hrană naturală și adăpost, susținând un ecosistem sănătos și echilibrat.

Dacă, totuși, decideți să mențineți hrănitorile, igiena este absolut esențială. Acestea trebuie golite și dezinfectate complet la fiecare câteva zile cu o soluție specială (sau una sigură pentru animale), pentru a minimiza riscurile. Apelul RSPB nu este o critică la adresa celor care iubesc natura, ci mai degrabă o invitație la o formă de ajutor mai responsabilă și adaptată la riscurile sezoniere.