Cea mai mare organizație de conservare a naturii din Marea Britanie, RSPB, vine cu un sfat care dă peste cap tot ce știam despre ajutorarea păsărilor sălbatice. Recomandarea este clară. Oamenii sunt sfătuiți să nu mai pună mâncare pentru păsări în grădini din finalul lunii martie și până la sfârșitul lui octombrie, deoarece acest gest le-ar putea face mai mult rău decât bine.

V-ați gândit vreodată că un gest de bunătate aparentă le-ar putea afecta, de fapt, instinctele naturale? Hai să vedem care e logica din spate.

Un sfat neașteptat de la experți

Pe timpul lunilor mai calde, păsările au la dispoziție o abundență de hrană naturală, precum insecte și omizi. A le oferi constant mâncare în hrănitori le poate crea o dependență nesănătoasă. Adrian Thomas, consilier la RSPB, explică simplu problema. „Este important ca păsările să nu devină dependente de hrana pe care le-o dăm. Ele trebuie să vâneze singure.”

Practic, în loc să le ajutăm, riscăm să le transformăm în niște „asistați social” ai lumii necuvântătoare, incapabili să se descurce pe cont propriu. Iar asta nu e tot.

Pericolul dependenței și al bolilor

Hrănirea constantă, pe tot parcursul anului, poate avea consecințe serioase asupra sănătății lor. „Hrănirea pe tot parcursul anului ar putea afecta sănătatea păsărilor și le-ar putea face să piardă instinctul de a căuta hrană singure,” adaugă Thomas. Mai mult, hrănitorile pot deveni focare de infecție pentru boli precum gripa aviară sau trichomonoza.

Trichomonoza (un parazit periculos care afectează în special cintezele și porumbeii) a provocat moartea a milioane de păsări în Marea Britanie la mijlocul anilor 2000. Aglomerarea păsărilor în același loc pentru a se hrăni nu face decât să faciliteze răspândirea rapidă a acestor afecțiuni.

De ce pâinea este „junk food” pentru păsări

Unul dintre cele mai comune obiceiuri este să aruncăm resturi de pâine în grădină. Pe bune, cine n-a făcut-o? Numai că experții spun că este una dintre cele mai mari greșeli. Pâinea este, în esență, un aliment de umplutură, fără valoare nutritivă pentru înaripate.

„Pâinea nu oferă nicio valoare nutritivă reală pentru păsări și poate fi dăunătoare, în special pentru puii de pasăre. Este un aliment de umplutură,” avertizează RSPB. Puii hrăniți cu pâine se simt sătui, dar nu primesc nutrienții necesari pentru a se dezvolta corect, ceea ce le poate fi fatal.

Alternative reale pentru a ajuta păsările

Și atunci, cum le ajutăm cu adevărat? Renunțarea la hrănire nu înseamnă să le ignorăm complet. Dimpotrivă, există metode mult mai eficiente și mai sigure de a le susține.

Cea mai importantă este să le asigurăm o sursă de apă proaspătă, mai ales în zilele caniculare, atât pentru băut, cât și pentru îmbăiat. O altă idee excelentă este să lăsăm o parte a grădinii să crească sălbatic. Buruienile și iarba înaltă vor atrage insecte, care reprezintă o sursă naturală și vitală de hrană pentru păsări. Plantarea de arbuști nativi care produc fructe de pădure este o altă soluție pe termen lung, oferindu-le hrană exact atunci când au nevoie, spre toamnă și iarnă.