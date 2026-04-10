Organizația britanică RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), una dintre cele mai respectate la nivel mondial, a publicat un nou set de recomandări privind hrănirea păsărilor de grădină. Ghidul lor, intitulat „Hrănește în siguranță, hrănește sezonier”, vine să demonteze câteva mituri și să atragă atenția asupra a 5 greșeli comune care, deși pornesc din intenții bune, pot face mai mult rău decât bine.

Hrănește sezonier, nu non-stop

Primul principiu, „Hrănește sezonier”, pare contraintuitiv la prima vedere. Până la urmă, de ce n-am ajuta păsările tot anul? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Specialiștii RSPB recomandă hrănirea suplimentară mai ales în perioadele cu vreme severă, cum ar fi iarna târzie și primăvara devreme, când sursele naturale de hrană sunt epuizate. Hrănirea constantă pe tot parcursul anului poate crea dependență și le poate descuraja pe păsări să caute hrana lor naturală, variată.

Si mai mult, puii au nevoie de o dietă bogată în insecte, nu de semințe. Oferind semințe pe timp de vară, părinții pot fi tentați să le ofere puilor o hrană nepotrivită, care le poate afecta dezvoltarea. Așadar, ajutorul nostru este cel mai prețios atunci când natura este mai puțin darnică.

Pericolul din farfurie ce nu trebuie să le oferi

Iar când vine vorba de meniu, aici se fac poate cele mai multe greșeli. E drept că gestul de a arunca resturi pe pervaz pare generos, dar multe alimente din bucătăria noastră sunt periculoase pentru păsări. Pe lista neagră se află pâinea, în special cea albă. Aceasta nu are aproape nicio valoare nutritivă pentru ele și, consumată în cantități mari, le umflă stomacul fără să le hrănească, putând duce la malnutriție.

Alte alimente strict interzise sunt cele sărate sau prăjite. V-ați gândit vreodată că resturile sărate de la masa voastră pot fi fatale pentru o pasăre mică? Organismul lor nu poate procesa sarea în exces. si, grăsimile de gătit (precum untura folosită la prăjit) se pot lipi de penele lor, afectându-le capacitatea de izolare termică și de zbor.

Siguranța înseamnă și curățenie

Un hrănitor murdar este un focar de infecție.

Acesta este un aspect deseori neglijat, dar important pentru sănătatea păsărilor. Resturile de mâncare umedă și excrementele pot duce la apariția mucegaiului și la răspândirea rapidă a unor boli precum salmoneloza sau trichomonoza aviară. Recomandarea RSPB este clară: curățați hrănitoarele și recipientele de apă cel puțin o dată pe săptămână, folosind o soluție de dezinfectant special sau apă cu săpun, și clătiți-le foarte bine înainte de a le reumple.

Apa, la fel de importantă ca mâncarea

Dar mâncarea nu este totul. În special iarna, când sursele naturale de apă îngheață, un mic vas cu apă proaspătă poate salva vieți. Păsările au nevoie de apă atât pentru a bea, cât și pentru a-și menține penajul curat și îngrijit, esențial pentru izolația termică. Asigură-te că apa nu este adâncă (un strat de 1-2 cm este suficient) și că o schimbi zilnic pentru a preveni înghețul și contaminarea.

Locația hrănitorului chiar contează

amplasarea hrănitorului este crucială. Un hrănitor plasat într-un spațiu complet deschis le face pe păsări vulnerabile în fața prădătorilor, precum pisicile sau păsările de pradă. Ideal este să-l așezi într-un loc relativ liniștit, la aproximativ 2 metri de un copac sau un tufiș dens (acesta oferă un adăpost rapid în caz de pericol), dar nu atât de aproape încât o pisică să poată pândi de pe o creangă.

Așadar, data viitoare când umpleți hrănitorul, nu uitați și de micul vas cu apă proaspătă. Pentru păsări, în special în zilele geroase de iarnă, acest gest simplu poate face diferența între viață și moarte.