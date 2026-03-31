Medicamentele pentru slăbit pe bază de GLP-1, precum Mounjaro, au devenit extrem de populare, mulți oameni începând tratamentul sau luându-l serios în considerare. Numai că un expert de top trage un semnal de alarmă, avertizând că utilizatorii acestor injecții cad, nu de puține ori, în aceleași capcane. Alistair Murray, specialist în slăbit și director de operațiuni la compania britanică de sănătate digitală Phlo, a identificat șapte greșeli comune și oferă sfaturi practice pentru a le evita.

Mănânci din obișnuință, nu de foame

Prima și poate cea mai frecventă problemă este legată de obiceiurile adânc înrădăcinate. „Unul dintre cele mai comune lucruri pe care le văd este că pacienții spun: «În mod normal iau micul dejun la ora asta» și apoi mănâncă micul dejun obișnuit, chiar dacă de fapt nu le mai este foame; o fac doar din obișnuință”, spune Murray. E drept că medicamentul își face treaba, dar nu poate schimba automatismele. „Motivul pentru care GLP-1 sunt prescrise pentru pierderea în greutate este că reduc pofta de mâncare; ele nu pot schimba în mod magic obiceiurile tale înrădăcinate.”

Specialistul consideră că momentul în care foamea dispare este, de fapt, o oportunitate. „Acel moment în care realizezi că foamea s-a potolit este o adevărată oportunitate. Este punctul în care te poți opri și te poți întreba: mănânc pentru că organismul meu are nevoie sau pentru că așa am făcut întotdeauna? Pentru mulți oameni, este prima dată când au această pauză de gândire.”

Iar Murray încurajează pacienții să își reevalueze mesele, în special pe cele bogate în carbohidrați. „Medicația creează spațiul pentru a face alegeri diferite, dar trebuie să pășești conștient în el.”

Graba de dinaintea unui eveniment

V-ați gândit vreodată să slăbiți rapid pentru o nuntă? S-ar putea să nu fie cea mai bună idee. „Un scenariu pe care îl vedem des este cel al persoanelor care se înscriu cu trei sau patru săptămâni înainte de o nuntă sau de un eveniment important și se așteaptă la rezultate spectaculoase, ceea ce este pur și simplu o idee proastă”, explică Alistair Murray. Corpul are nevoie de timp pentru a se adapta la medicament (un proces foarte personal), iar efectele secundare gastrointestinale sunt ultimul lucru pe care ți-l dorești într-o zi specială.

Când oamenii simt că tratamentul „nu funcționează suficient de repede”, de vină este, de obicei, un termen limită nerealist, adesea inspirat de povești de pe rețelele sociale. „Pierderea lentă și constantă în greutate este un semn că tratamentul funcționează exact așa cum ar trebui. Graba în administrarea dozelor sau urmărirea rezultatelor rapide poate avea un efect invers, poate crește efectele secundare și îi poate face pe oameni să abandoneze ceva ce ar fi funcționat bine dacă i-ar fi acordat timp.”

Panica efectelor secundare

Multe persoane renunță prematur, crezând că disconfortul inițial va dura la nesfârșit. „Cred că cea mai mare neînțelegere pe care o vedem este că modul în care te simți în prima săptămână este modul în care te vei simți pe parcursul întregii călătorii cu medicamentele pentru slăbit”, afirmă Murray. E adevărat, pot apărea diaree, greață, vărsături sau constipație. Dar nu e pentru totdeauna.

De fapt, lucrurile stau puțin diferit. „În realitate, efectele secundare sunt de obicei cele mai vizibile la început și adesea se stabilizează pe măsură ce corpul se adaptează la GLP-1. Mici schimbări în dietă, hidratare și rutină pot face o diferență enormă.” Statisticile arată că rata de abandon este mult mai mare între primul și al doilea tratament, ceea ce sugerează că mulți ar fi continuat cu succes dacă ar fi cerut sprijin profesional în primele săptămâni.

Proteinele, marele absent

O altă capcană este să mănânci mai puțin, dar să nu schimbi ce mănânci. „Una dintre cele mai mari oportunități ratate pe care le văd este că oamenii mănâncă mai puțin în general, dar nu schimbă ceea ce mănâncă, iar proteinele sunt de obicei primul lucru care scade”, avertizează specialistul. Asta te poate face să te simți obosit, mai puțin sătul după mese și poate îngreuna conservarea masei musculare.

„Proteinele sunt prietenul tău în timpul pierderii în greutate, deoarece ajută la sațietate și susțin masa musculară. O regulă simplă este să faci din proteine ancora fiecărei mese.” El recomandă adăugarea de ouă, iaurt, pui, pește, tofu sau fasole la fiecare masă sau gustare.

Lipsa fibrelor și a apei

Hai să vedem cum stăm cu hidratarea. „Oamenii sunt adesea surprinși că suprimarea poftei de mâncare poate reduce accidental aportul de fibre și lichide, pur și simplu pentru că mănânci mai puțin și uiți să bei”, spune Murray. Aceste două elemente sunt esențiale pentru a te simți bine, mai ales dacă te confrunți cu constipația. „Fibrele au nevoie de apă pentru a-și face treaba corect. Dacă oricare dintre ele este la un nivel prea scăzut, digestia poate încetini.”

Soluția? Obiceiuri simple, cum ar fi o sticlă de apă la îndemână și consumul zilnic de legume, fructe de pădure, ovăz, fasole sau linte. Totuși, Murray precizează că persoanele cu sindrom de colon iritabil sau alte afecțiuni digestive ar trebui să consulte un medic înainte de a face schimbări dietetice.

Ciclul vicios zi-noapte

Un tipar des întâlnit este subalimentarea pe timpul zilei, urmată de o compensare seara. „Un model pe care îl vedem adesea este că oamenii abia mănâncă toată ziua pentru că nu le este foame, iar apoi descoperă că serile sunt zona de pericol în care poftele, gustările sau supraalimentarea revin”, explică expertul. Cum vine asta? „Nu este o lipsă de voință; este corpul tău care încearcă să recupereze.” Mesele mici, bogate în proteine, luate mai devreme în cursul zilei pot preveni acest efect de recul.

Obsesia cântarului

Cântarul poate deveni o capcană. „Dacă măsori succesul doar prin cifrele săptămânale, poți rata ceea ce prezice de fapt rezultatele pe termen lung: obiceiuri consecvente, calitatea somnului, antrenamentul de forță și cât de bine te descurci zi de zi”, spune Murray. O pierdere în greutate care vine la pachet cu epuizare, pierdere musculară sau somn prost este rareori sustenabilă.

În schimb, el încurajează monitorizarea energiei, a stabilității poftei de mâncare, a aportului de proteine și a forței. Sfatul său final este clar: „Încercați să includeți două-trei sesiuni de forță pe săptămână, dacă este posibil, și protejați-vă somnul. Ambele ajută la conservarea mușchilor și la reglarea apetitului.”