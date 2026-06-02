Știi momentul ăla când crezi că viața ta și-a urmat deja cursul cel mai important, iar brusc totul se dă peste cap? Fix asta i s-a întâmplat lui Dolph Lundgren. Celebrul actor suedez, ajuns la 68 de ani, trăiește o a doua tinerețe alături de Emma Krokdal, o antrenoare de fitness din Norvegia în vârstă de 29 de ani.

Dincolo de cifrele care atrag imediat atenția, povestea lor ne arată cum pasiunile comune pot șterge barierele de vârstă. Pentru noi, femeile care uneori ne stresăm prea mult cu gura lumii, este o lecție interesantă despre asumare și despre curajul de a construi o relație exact așa cum simți.

O întâlnire întâmplătoare la sala de sport

Înainte să o cunoască pe Emma, starul din Rocky a avut o căsnicie lungă cu Anette Qviberg. Acea relație a durat între 1994 și 2011, iar din ea au rezultat două fiice, Ida și Greta.

Dar viața avea alte planuri pentru el. Cei doi s-au intersectat prima dată într-o sală de fitness Equinox din West Hollywood, prin 2019. Și culmea, tânăra habar nu avea cine este bărbatul din fața ei. Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, atracția nu a fost neapărat instantanee, ci a pornit de la o simplă prietenie.

„Căutam sala de box și am prins pe cineva care urca scările. Părea a fi o antrenoare și am spus: «Hei, scuză-mă, unde este sala de box?» S-a întors și a fost ceva de genul: «Oh [cenzurat]». A fost una dintre acele sclipiri în care îți spui: «Uh-oh».” – Dolph Lundgren, actor

Emma venise din Norvegia în Los Angeles cu cu totul alte planuri la început de drum.

„Iubeam actoria când eram mai tânără. Făceam mult teatru și visul meu de copil era să devin actriță, dar când am mai crescut am intrat pur și simplu în industria de fitness și asta m-a dus la LA.” – Emma Krokdal, antrenoare personală

Cum a gestionat familia diferența de vârstă

Să fim sincere, o diferență de aproape 40 de ani nu e chiar cel mai ușor lucru de digerat într-o familie. Mai ales când fiica cea mare a actorului, Ida, este cu aproape trei luni mai mare decât actuala soție.

„clar că chestia cu vârsta a fost puțin ciudată, mai ales la început când am început să ieșim împreună. După aceea, totul a fost relaxat.” – Ida Lundgren, fiica actorului

Actorul însuși recunoaște că diferența este severă, dar mediul aglomerat în care lucrează îl ajută să se mențină tânăr. În 2023, cuplul a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit în liniște la casa lor din Mykonos, Grecia. Iar anul acesta, amândoi au devenit cetățeni americani cu acte în regulă.

Dincolo de iubire există și afaceri comune

Pe lângă viața de cuplu obișnuită, Emma și Dolph sunt acum parteneri de business cu normă întreagă. Au lansat împreună marca Hard Cut Vodka în 2020, un proiect la care au muncit ani de zile pentru design și identitate.

Ce poți face tu când te lovești de prejudecăți în relația ta? Poți să iei exemplul lor și să te concentrezi pe ce construiți împreună în viața reală. Dinamica lor funcționează tocmai pentru că au interese practice comune, de la antrenamentele fizice zilnice până la lucrul pe scenarii de film. Proiectele lor de cuplu abia au început, iar următoarele luni îi vor găsi lucrând cot la cot pe noile platouri de filmare de la Hollywood.