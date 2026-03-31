Obișnuiam să iau cina între orele 22 și 23, iar somnul meu era, sincer, un dezastru. După o lună în care am mutat ultima masă a zilei la ora 18:00, am observat schimbări majore, de la calitatea somnului la nivelul de energie. Totul a pornit de la o simplă întrebare pe care mi-am pus-o în decembrie: „Ce-ar fi dacă, de fapt, ora mea foarte târzie la care luam cina este problema?”

De ce nu e bine să mănânci târziu

Hai să vedem cum stau lucrurile. Deși corpul poate digera mâncarea la orice oră, studiile sugerează că masa de seară luată mai devreme, ideal între 17:00 și 19:00, aduce beneficii. Este legată de un echilibru mai bun al glicemiei și de o sănătate metabolică superioară. Experții recomandă în general un interval de cel puțin trei ore între ultima masă și ora de culcare.

să mănânci târziu nu e grozav pentru organism. Sensibilitatea la insulină scade seara, așa că organismul procesează zahărul mai puțin eficient, iar glicemia rămâne ridicată pentru mai mult timp. Metabolismul și digestia încetinesc și ele, pentru că trupul se pregătește de odihnă. O masă copioasă urmată de statul în pat poate forța corpul să intre în modul digestiv activ exact când ar trebui să se odihnească. Asta afectează adormirea, calitatea somnului și capacitatea de a rămâne adormit.

Somn mai bun, trezire mai ușoară

Acesta a fost cel mai timpuriu semn că ceva se schimbă. Era o duminică și m-am întâlnit cu prietenii pentru o cină devreme, la ora 17:00. Până la 18:00 eram sătulă, nu exagerat, ci doar mulțumită. Seara, m-am uitat ultima dată la ceas la 23:04, iar a doua zi m-am trezit la 6:29.

Calitatea somnului a fost de 89, conform inelului meu Oura.

O valoare vizibil mai bună decât în noaptea precedentă. Iar acest tipar s-a menținut. De fiecare dată când mănânc mai devreme, adorm mai repede și dorm mult mai bine. Interesant este că diferența cea mai mare o simt dimineața. Acum, pe bune, mă trezesc ușor și apăs butonul de snooze mult mai rar. Sunt, în general, mai alertă și nu mă mai târăsc ca un zombi spre aparatul de cafea.

Energie și claritate mentală de dimineață

O altă diferență majoră este că mă pot concentra mult mai bine dimineața, chiar și înainte de micul dejun. E drept că nu există dovezi clare care să lege o cină timpurie de performanțe cognitive mai bune, dar există studii care arată că somnul de calitate și ritmurile circadiene pot influența memoria, atenția și nivelul de energie a doua zi. Indiferent dacă e de la cina devreme sau de la somnul mai bun care îi urmează, schimbarea este binevenită.

Adio, balonare! Bun venit, mese echilibrate

Cinele acelea târzii îmi cădeau adesea ca o piatră în stomac. Mergeam direct de la masă în pat și stăteam acolo cu dureri. Am realizat că, mâncând atât de târziu, ratam orice fel de mișcare ulterioară. Puțină activitate fizică ușoară după masă poate ajuta digestia și poate reduce creșterea bruscă a glicemiei. Acum, cina de la ora 18:00 îmi oferă timp să mă mișc, fie că fac treburi casnice, stretching sau ies la o plimbare înainte de culcare.

Si s-a mai schimbat ceva. Când mâncam târziu, evitam carbohidrații și proteinele în favoarea unor lucruri precum salatele sau supele. Asta însemna că farfuria mea ducea adesea lipsă de alimente care să ofere energie și să susțină musculatura (asta mai ales din teama că alimentele „grele” mi-ar putea afecta somnul deja groaznic). Acum, mănânc mese mai consistente și mai echilibrate, care încorporează mai multe alimente dense în nutrienți.

Flexibilitate, nu fanatism

V-ați gândit vreodată că trebuie să renunțați complet la viața socială pentru un obicei sănătos? Nu-i chiar așa. „Sunt om – să mănânc cina în fiecare seară la ora 18:00 nu este posibil.” Îmi place să ies în oraș cu prietenii sau să-i chem la mine acasă, iar dacă asta înseamnă să sacrific una dintre cinele mele timpurii, așa să fie.

Dar, în cea mai mare parte, îmi place să-mi urmez noua rutină. Până la urmă, totul este despre echilibru.