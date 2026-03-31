Te pregătești să adormi și, dintr-o dată, auzi un zgomot asurzitor, ca o împușcătură sau o ușă trântită, direct în cap. Te ridici speriat, cu inima bătând să-ți iasă din piept, dar în cameră e liniște perfectă. Această experiență terifiantă poartă numele de sindromul capului care explodează și, în ciuda numelui, nu este deloc periculoasă.

Deși pare un fenomen rar, studiile arată că afectează cel puțin 10% din populație, iar în jur de 30% dintre oameni îl vor experimenta cel puțin o dată în viață.

Ce este, de fapt, acest sindrom?

Sindromul capului care explodează este o tulburare de somn, cunoscută sub numele de parasomnie. este o experiență neobișnuită care apare în timpul somnului sau în tranzițiile dintre starea de veghe și cea de somn. Persoana afectată „aude” un zgomot brusc care pare să provină din interiorul capului. Nu e un sunet extern, ci o percepție senzorială generată de creier.

Cel mai des, episodul are loc exact când ești pe punctul de a adormi. Oamenii descriu zgomotul ca fiind o bubuitură bruscă, un sunet metalic puternic, împușcături, o explozie, valuri care se sparg, electricitate care bâzâie, o ușă trântită sau chiar focuri de artificii.

Experiența poate fi extrem de înfricoșătoare. Zgomotul puternic poate fi însoțit și de alte senzații, inclusiv o înțepătură scurtă de durere în cap (deși în mod normal este nedureros), flash-uri de lumină, senzații de decorporalizare sau sentimentul că un curent electric îți trece prin corp. Totul durează doar o fracțiune de secundă sau câteva secunde și dispare complet odată ce persoana se trezește.

De ce apare și cine este afectat?

Cauza exactă nu este cunoscută, dar cercetătorii au câteva teorii. Deoarece episoadele apar în tranziția spre somn, ele ar putea fi legate de aceleași procese care produc halucinațiile hipnagogice (experiențe senzoriale vii pe care le poți avea când adormi). Pe măsură ce adormim, diferite părți ale creierului se „închid” treptat. În cazul acestui sindrom, procesul ar putea fi legat de oprirea sistemelor neuronale care inhibă procesarea auditivă. Creierul tău ar putea interpreta greșit această „oprire” ca pe un sunet puternic.

O altă teorie propune o reducere bruscă a activității trunchiului cerebral, în special a sistemului reticular activator (implicat în reglarea tranzițiilor dintre veghe și somn).

Poate apărea la orice vârstă, dar este adesea raportat după vârsta de 50 de ani. Iar studiile sugerează că ar putea fi puțin mai frecvent la femei, deși nu se știe de ce.

Sindromul este mai probabil să apară la persoanele care au și alte tulburări de somn, cum ar fi insomnia sau paralizia în somn. si, este asociat cu:

perioade de stres sau tensiune emoțională mai mari decât de obicei

anxietate

un program de somn neregulat sau un somn de proastă calitate, asociat cu oboseală în timpul zilei

E periculos? Hai să vedem

V-ați gândit vreodată cum ar fi să auziți o explozie care pare să vină din interiorul propriului craniu? clar, te gândești la ce e mai rău. Mulți se tem că au suferit un accident vascular cerebral sau o criză epileptică. Alții o interpretează ca pe un eveniment supranatural.

Numai că lucrurile stau complet diferit. Stresul nu este cauzat de durere, ci de confuzie și de răspunsul de alarmă al corpului. Creierul este parțial treaz, dezorientat și activează pentru scurt timp sistemul de „luptă sau fugi”.

Pe bune, sindromul capului care explodează este inofensiv.

Nu este un semn al unei probleme cerebrale grave. Caracteristicile sale distincte fac ca epilepsia să fie o explicație improbabilă pentru majoritatea oamenilor, iar faptul că de obicei nu implică durere îl diferențiază de migrene.

Tratament și sfaturi practice

De cele mai multe ori, tratamentul constă în reasigurare și îmbunătățirea obiceiurilor de somn. Odată ce oamenii înțeleg că afecțiunea nu este dăunătoare și nu indică o boală gravă, episoadele pot deveni mai puțin înfricoșătoare și chiar mai rare. Unii pacienți raportează că rezolvarea problemelor de somn precum insomnia, reducerea oboselii și practicarea tehnicilor de mindfulness și respirație pot ajuta.

Medicamentele sunt luate în considerare doar dacă episoadele sunt foarte frecvente și provoacă un disconfort major, dar nu există studii clinice ample care să ghideze tratamentul. Unii pacienți au beneficiat de medicamente precum clomipramina, dar dovezile sunt limitate.

Deși este în general inofensiv, ar trebui să consulți un medic dacă episoadele apar frecvent, îți afectează calitatea vieții, sunt dureroase sau sunt asociate cu convulsii, confuzie prelungită, pierderea cunoștinței sau dureri de cap severe.

Ca o notă de final, unii cercetători au sugerat că și filosoful francez René Descartes ar fi experimentat acest sindrom. În 1619, el a descris un vis în care a auzit un sunet puternic și a văzut un fulger de lumină la trezire, pe care l-a considerat o revelație divină.