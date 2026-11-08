Te poți simți obosită chiar și după o noapte lungă dacă somnul a fost întrerupt, stresul continuă sau există o problemă de sănătate. Ca să te refaci după epuizarea psihică, alege ce îți lipsește mai întâi: somn, o pauză după concentrare sau o schimbare a lucrurilor care te țin sub presiune. Dacă oboseala durează câteva săptămâni ori îți afectează viața de zi cu zi, programează-te la medicul de familie.

Cum alegi primul pas

Oboseala înseamnă că îți lipsește energia; somnolența înseamnă că îți vine să dormi. Pot apărea împreună. Uită-te la ce se întâmplă înainte să te simți epuizată:

Îți vine să dormi: verifică durata somnului și trezirile din timpul nopții. Pentru adulții între 18 și 60 de ani, CDC recomandă să doarmă minimum 7 ore pe zi. Contează și cât de bine dorm.

verifică durata somnului și trezirile din timpul nopții. Pentru adulții între 18 și 60 de ani, CDC recomandă să doarmă minimum 7 ore pe zi. Contează și cât de bine dorm. Obosești după multă concentrare: oprește sarcina pentru o pauză scurtă. Poți sta în liniște sau poți încerca mersul ușor ori câteva întinderi, dacă nu îți agravează starea.

oprește sarcina pentru o pauză scurtă. Poți sta în liniște sau poți încerca mersul ușor ori câteva întinderi, dacă nu îți agravează starea. Te simți copleșită, îngrijorată sau iritabilă: verifică volumul de muncă, termenele și notificările care te țin conectată după program. Stresul poate afecta concentrarea și somnul.

De exemplu, dacă ai dormit puțin și ai avut o zi încărcată, începe prin a face loc somnului, nu prin a adăuga o plimbare care te obosește. Dacă dormi destul, dar te trezești des și cineva observă că gâfâi în somn, pauzele de la serviciu nu înlocuiesc un consult. Aceste indicii te ajută să alegi primul pas, nu îți spun singure cauza.

De ce somnul nu te reface mereu

Opt ore petrecute în pat nu înseamnă neapărat opt ore de somn bun. Pot exista treziri repetate, iar alcoolul băut seara poate face somnul mai puțin profund. Potrivit NHS, cofeina poate avea efect până la 7 ore. De aceea, o cafea băută târziu poate tulbura somnul din noaptea următoare. Mai multă cafea a doua zi nu tratează cauza oboselii.

Sforăitul puternic, pauzele de respirație observate de altcineva, gâfâitul în somn și oboseala de peste zi pot ridica suspiciunea de apnee, adică opriri repetate ale respirației în timpul somnului. Ghidul Ministerului Sănătății cere asocierea a cel puțin două semne pentru această suspiciune; oboseala singură nu confirmă apneea. Medicul poate recomanda un test care urmărește respirația și bătăile inimii peste noapte, uneori la domiciliu.

Când ajută pauza și când nu ajunge

Când îți este somn, ai nevoie de somn, nu de o activitate care să pară relaxantă. După o perioadă de concentrare, o pauză în liniște sau o plimbare ușoară te poate ajuta să te desprinzi de sarcină. O analiză a 19 lucrări, publicată în PLOS ONE în 2022, a găsit efecte mici ale pauzelor scurte asupra oboselii și energiei, fără o îmbunătățire clară a performanței generale. Pauza nu este un tratament pentru burnout.

OMS numește burnout epuizarea legată de stresul cronic de la serviciu, nu orice oboseală din viață, și nu îl clasifică drept boală. Dacă programul este mereu prea lung sau sarcinile nu încap în el, pauzele nu schimbă singure problema. OMS recomandă reducerea riscurilor de la locul de muncă, inclusiv volumul excesiv, programul inflexibil și lipsa de control asupra sarcinilor.

Alcoolul seara, cofeina luată târziu și verificarea notificărilor de serviciu după program pot face recuperarea mai grea. Nici mișcarea nu trebuie forțată dacă simptomele se agravează după efort: pentru persoanele cu suspiciune de sindrom de oboseală cronică, ghidul NICE recomandă respectarea limitei de energie resimțite. Odihna în liniște și activitățile ușoare care te deconectează au locuri diferite; alegerea depinde de cum reacționezi, nu de o regulă că trebuie să fii mereu activă.

Ce poți încerca în următoarele săptămâni

Începe cu o schimbare pe care o poți păstra. Notează ce se întâmplă cu somnul și oboseala; dacă ajungi la medic, însemnările îl pot ajuta să aleagă ce verifică.

Notează când dormi, când te trezești, când bei cafea sau alcool, ce medicamente iei și când apare oboseala. După perioadele de concentrare, încearcă pauze scurte. Alege liniștea, mersul ușor sau întinderile după cum te simți; oprește-te dacă efortul îți agravează simptomele. După muncă, oprește notificările de serviciu. Dacă sarcinile rămân prea multe, discută cu managerul ce are prioritate și ce termen este realist. Păstrează o rutină de seară și observă dacă reducerea cofeinei târziu și a alcoolului seara îți schimbă somnul. Dacă oboseala continuă câteva săptămâni sau îți afectează ziua, mergi cu însemnările la medicul de familie.

Nu opri și nu schimba un medicament fără să vorbești cu medicul. Nu lua suplimente ori somnifere după o doză găsită online; somniferele pot agrava apneea. În sarcină sau dacă ai o boală cronică, discută cu medicul înainte să încerci medicamente, suplimente ori un program de mișcare pentru oboseală.

Când mergi la medic

Programează un consult dacă oboseala durează câteva săptămâni, îți încurcă activitățile sau apare cu scădere în greutate, schimbări de dispoziție ori sforăit însoțit de gâfâit. Cauzele posibile includ stresul, depresia, sarcina, efectele unor medicamente, anemia, diabetul, problemele tiroidei și tulburările de somn. Nu alege singură una dintre ele ca explicație.

Medicul va discuta cu tine despre simptome și poate face un examen fizic. În funcție de ce găsește, poate recomanda analize pentru anemie, diabet, infecții ori funcția tiroidei sau o investigație a somnului. Nu există aceeași listă de teste pentru toată lumea.

Cere ajutor medical rapid dacă apar confuzie, amețeală, vedere încețoșată, urinare foarte redusă, umflături însoțite de creștere în greutate sau gânduri de autovătămare ori sinucidere. Nu aștepta să vezi dacă trec după odihnă.

Întrebări frecvente

Dorm între 10 și 12 ore și tot mă trezesc obosită. Ce fac?

Somnul lung nu garantează un somn bun. Dacă oboseala persistă, mai ales cu treziri dese, sforăit, gâfâit sau dureri de cap dimineața, discută cu medicul despre evaluarea somnului.

De ce mă trezesc la 3 sau 4 dimineața și nu mai adorm?

Notează programul de somn, cofeina, alcoolul, medicamentele și stresul din acele zile. Dacă trezirile se repetă ori oboseala îți afectează ziua, mergi la medic în loc să iei somnifere după sfaturi găsite online.

Cât durează recuperarea după burnout?

Nu există o durată care să se potrivească tuturor. Dacă stresul vine din volumul sau programul de muncă, recuperarea cere și schimbarea cauzei, nu doar pauze între aceleași sarcini.

Sunt 7 ore de somn suficiente pentru copii?

Nu. CDC recomandă între 9 și 12 ore pentru copiii între 6 și 12 ani și între 8 și 10 ore pentru adolescenții între 13 și 17 ani.

Surse verificate la 8 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății; CDC; NHS; Ministerul Sănătății din România; MedlinePlus; NICE; analiza despre pauzele scurte publicată în PLOS ONE.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.