Apasarea butonului „Acceptă tot” a devenit aproape un gest reflex pentru oricine navighează pe internet. Dar te-ai întrebat vreodată ce se ascunde, pe bune, în spatele acestor opțiuni? Google detaliază exact scopurile pentru care folosește cookie-urile și datele colectate, iar acestea merg dincolo de simpla funcționare a serviciilor.

La ce sunt folosite datele, mai exact?

În primul rând, datele sunt esențiale pentru funcționarea de bază. Compania le folosește pentru a „livra și menține serviciile Google”, dar și pentru a „urmări întreruperile și proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului”. fără această colectare, experiența online ar fi mult mai problematică și mai puțin sigură.

Dincolo de securitate, informațiile ajută la optimizare. Google le utilizează pentru a „măsura interacțiunea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. Iar pe baza acestor analize, compania poate să „dezvolte și îmbunătățească servicii noi”.

Dilema reclamelor personalizate

Aici lucrurile devin cu adevărat interesante și se face diferența majoră între a accepta totul și a refuza. Dacă alegi opțiunea „Acceptă tot”, îți dai acordul ca datele tale să fie folosite pentru a „livra și măsura eficiența anunțurilor” și pentru a-ți „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”.

Și, fireste, pentru a-ți „afișa anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”. Acestea din urmă (cele pe care le vezi peste tot, adaptate căutărilor tale) se bazează pe „activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”.

Sună familiar, nu?

Numai că, dacă alegi „Respinge tot”, Google nu va folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare. Stai puțin, asta nu înseamnă că scapi de reclame. Vei vedea în continuare anunțuri, doar că vor fi nepersonalizate. Cum vine asta? Ei bine, reclamele nepersonalizate sunt „influențate de conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și de locația ta generală”.

Controlul este (parțial) la tine

Pentru utilizatorii care doresc un control mai granular, există și secțiunea „Mai multe opțiuni”. Aici se pot gestiona în detaliu setările de confidențialitate. si, compania amintește că oricine poate vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și revizui preferințele.

Chiar și în cazul refuzului, datele tale tot sunt folosite. Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația ta”.