Un simplu sărut de 10 secunde poate transfera până la 80 de milioane de bacterii între parteneri. Iar acesta este doar începutul, pentru că persoanele care locuiesc împreună ajung să împărtășească o parte semnificativă din comunitatea lor de microorganisme, cu efecte directe asupra sănătății. Această comunitate, formată în principal din bacterii, virusuri și ciuperci, este cunoscută sub numele de microbiom uman.

Microbiomul intestinal, primul afectat

Dieta și stilul de viață au cea mai mare influență asupra microbiomului intestinal, însă studiile arată că și viața în cuplu joacă un rol important. Se estimează că partenerii care locuiesc împreună împărtășesc între 13% și 30% din bacteriile intestinale (chiar și atunci când dieta, adesea comună, este eliminată din ecuație). Mai mult, cercetările arată că aceste cupluri au o diversitate microbiană mai mare comparativ cu persoanele care trăiesc singure.

Aceasta este o veste bună, deoarece un microbiom intestinal mai divers este corelat cu un risc mai scăzut de sindrom de colon iritabil, boli cardiovasculare și, potențial, un nivel ridicat al glicemiei.

Dar lucrurile stau puțin diferit. Anumite specii de bacterii pe care cuplurile le împărtășesc pot avea efecte variate. De exemplu, în familia de bacterii Ruminococcus, unele specii aduc beneficii sănătății, în timp ce altele au fost asociate cu diabetul și sindromul de colon iritabil. Asta arată cât de complexă este, de fapt, dinamica bacteriilor intestinale.

Bacteriile din gură, o moștenire comună

Schimbul unui microbiom oral pare clar, având în vedere că partenerii fac schimb de salivă în mod regulat. După cum spuneam, un sărut de 10 secunde poate transfera până la 80 de milioane de bacterii. Cu cât un cuplu se sărută mai des, cu atât vor avea mai multe bacterii salivare în comun. Deși majoritatea acestor bacterii trec rapid în intestin, cercetările arată că partenerii ajung să împărtășească pe termen lung mulți dintre microbii de pe limbă.

Studiile sugerează că 38% din microbiomul oral este comun în cuplurile care locuiesc împreună, comparativ cu doar 3% în cazul celor care nu locuiesc sub același acoperiș. V-ați gândit vreodată la asta? E drept că un microbiom oral sănătos este important pentru protecția împotriva cariilor și are proprietăți antiinflamatorii. Numai că unele bacterii pe care cuplurile tind să le împărtășească pot avea și efecte dăunătoare. De exemplu, partenerii au șanse mai mari să aibă un număr similar de bacterii Neisseria. Unele dintre acestea pot provoca meningită, în timp ce altele, paradoxal, luptă împotriva speciilor periculoase.

Amprenta microbiană de pe piele

Microbiomul pielii este cel mai unic și personalizat, fiind adesea numit „amprenta noastră microbiană”. Fiind cel mai expus, acesta a evoluat pentru a se adapta la factori externi precum clima și produsele cosmetice. Si totuși, contactul apropiat cu partenerii și chiar cu animalele de companie are o influență uriașă asupra bacteriilor care trăiesc pe pielea noastră.

Cercetătorii au descoperit că, dintre toate, microbiomul pielii este cel mai asemănător în rândul cuplurilor. Nu este vorba doar de bacteriile de pe brațe sau mâini. Studiile arată că partenerii împărtășesc 35% din bacteriile de pe picioare și aproximativ 17,5% din cele de pe pleoape. Nici măcar nu trebuie să vă atingeți partenerul pentru a avea aceleași bacterii pe piele. Factori precum dormitul în același pat și mersul pe suprafețe similare explică acest fenomen. Oamenii elimină în mod natural bacterii într-un mod similar cu cel în care câinii lasă păr.

Cifrele sunt, pe bune, uluitoare.

Efectul este atât de puternic încât cercetătorii au reușit să folosească modele computerizate pentru a prezice corect 86% dintre cuplurile care locuiesc împreună, bazându-se doar pe mostrele lor bacteriene individuale. totusi, efectul concret asupra sănătății pe care îl are acest schimb de bacterii de pe piele nu este cunoscut în prezent.

Deși partajarea bacteriilor cu partenerul poate suna alarmant, de cele mai multe ori nu există motive de îngrijorare. Bacteriile ne învață corpul cum să lupte împotriva infecțiilor, ne ajută să digerăm alimentele și chiar produc nutrienți esențiali. Bacteriile pe care le împărțim cu partenerii sunt adesea inofensive și, în unele cazuri, ne pot aduce beneficii sănătății, în loc să ne dăuneze.